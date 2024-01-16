0056「薑是老的辣」連續13年100％填息！ 他分析高股息ETF擁三特性

高股息元老ETF 100%填息率

大家好，我是蜜蜂爹。今天這集來聊聊0056元大高股息。

大家對高股息一定不陌生，畢竟國人非常熱愛高股息產品，當然我自己也持有。

也因此，我們可以從定期定額人氣排行看到，高股息類ETF前10名就佔了5名，代表高股息ETF，已是大眾公認可長期投資的金融商品之一，而0056更是目前定期定額的高股息ETF人氣寶座！

資訊發達的年代，大家明明知道回測結果市值型ETF長期報酬率會大於高股息ETF，但為什麼還是一堆人喜愛高股息ETF呢？

因為高股息有以下特性，讓大家持有的非常的安心：

1.股價波動比起市值型小

對於保守派、存股新手而言，看到股價波動大，心情容易受到影響，而高股息股價波動相較市值型小，讓人有心安的感覺（當然2023年高股息搭上AI浪潮又是另一段故事了）

2.配息的安全感

穩穩的配息，像是養了金雞母一樣，配發現金拿到手的那種真實感、安全感，是國人熱愛高股息的原因之一

3.股價相對低

高股息股價相對低，因此累積張數可以更快，讓大家累積越多配息越多越有感

0056的連續13年100%填息紀錄真的讓人非常驚喜，確實薑是老的辣，也難怪是人氣排行的高股息寶座！

這次0056也公布了除息資訊

1.本次配息金額：0.66（備註：第二階段配息公告出爐，配息自0.66元提升至0.7元！） 2.參與配息最後申購日：2024/01/16 3.除息日：2024/01/17 4.發放日：2024/02/21

你也有高股息股票或ETF嗎？

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