0056存股退休領息表曝光！ 她：有連續10幾年都填息紀錄
前幾天分享我的2023總資產紀錄，沒想到已經400多萬了，原本預計30歲累積到500萬的 看來可以提早達到了耶（目前27歲）！
2024年的目標之一就是為自己做好提早退休的規劃，自律的過好每一天、趁年輕多開發幾個收人來源，但提旱退休現金流又要從哪來呢？
之前我看到一篇文章在寫存0056靠股利現金流退休，於是我又來幫大家整理好懶人包啦！自己也想知道，順便分享出來給大家。
以股價37.17元、2023年全年配息2.2元進行預估，如果希望退休後除了國家的退休金外平均每月有1萬元零用錢，試算結果是只要存到50張 投資約185.9萬，就可以達到了！
但是這只是試算的數字，大家還是要注意ETF有價格波動的風險在。
0056很厲害的一點是 他是高股息ETF裡面，填息記錄最好的，連續十幾年每年填息欸！難怪他是眾多存股族的首選。
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