00904、00927…一月年息率最高的兩檔ETF可以買嗎？ 他分析比較：這檔如產業版的00919

編按：原文發文時間為1月9號

1月份共有11檔台股ETF除息，這次發出的紅包中，以產業型的2檔半導體ETF最搶眼，分別是00904和00927，其中00904預估年化超過9%，勇奪第一，其次為00927，年息率為8.5%，可以買嗎？

1月即將參與除息的有11檔台股ETF，大多都在1/17除息，1/16前買進就可以領紅包。不得不說，各家投信配息金額真的是大車拚，都在比看誰最高。老字號0056祭出了0.66元，換算年化配息為7.22%，真是驚人，老大哥0050，一如既往的低息，沒有多大意外。

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其中最受矚目的00904和00927，是這次配息雙冠王，不約而同都是純半導體產業的ETF。00904在2022年的3/7成立，00927在2023年的6/6成立，成分股都是30檔，風險等級都是最高風險RR5，經理費和管理費也一樣，唯一不同的是調整頻率；另外，00904沒有收益平準金。

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在選股邏輯方面，00904主要從台灣上市櫃股票中選出產業分類為「半導體」者，再從中挑出市值排行前30大之企業為其成分股，以自由流通市值加權，單一個股權重不超過30%。

00927是先篩選日均成交額>8000萬與近4季稅後ROE>0的個股，再依照股利高低選出30檔股票，每年5月與12月會重新審核成分股，5月依照已公告股利，12月則是用預估股利來調整成分股。

我通常把00927視為產業型的00919，因為選股邏輯是一樣的，只是00927更聚焦在單一半導體產業。

在前十大持股方面，兩檔ETF有6檔重複，分別是台積電、聯發科、聯電、日月光、瑞昱和聯詠，這6檔就各占了6成以上。特別的是00914，單一個股比重很高，光是台積電就佔了3成

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在配息方面，兩檔ETF竟然一模一樣，不過跟其他同類型ETF相比的話。時間就直接錯開、沒重複到。

在填息方面，00904上市以來共5次配息，均完成填息，平均填息天數為16天，2022年可以觀察到完整的4次配息率。為3.41%，仔細觀察股價的波動，可以發現光是2022年的高低落差，就足足有65%，相當的劇烈。

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00927上市以來共2次配息，均完成填息，最短填息天數為2天，跟00904一樣，都曾經跌破發行價15元，最低有來到14.23元，至於股價的高低落差分布，差距有到2成。

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關於00904和00927到底有何相同點呢

都是純半導體的ETF

30檔成分股中就有14檔重複，分別為台積電、聯發科、聯電、日月光、聯詠、瑞昱、環球晶、力成、世界、中美晶、頎邦、京元電、台勝科、新唐、義隆、矽創、瑞鼎及群聯都佔了約75%之多。

都是季配息，除息和入賬都在同一月份

若追求月月配組合的人，可以從中擇一，且兩檔ETF自上市以來，每次都完成填息。

不同的地方在於台積電的成分組成

00904成分股具有「大者恆大」的特質，高成長的中小型企業較難被選入，不僅集中於單一產業，還集中於單一個股台積電，光是權重就高達3成，是00927的2倍。若投資人想長期投資台積電，一張股價不到20元的00904也是個選擇。

00904沒有收益平準金、00927強調高股息

收益平準金是一個「讓ETF配息率可以保持穩定」的機制，00904沒有設立，未來配息可能會面臨不穩定，但其定位上本來就不是訴求穩定配息，這是可以理解的，相反的，00927除了有收益平準金，還強調高股息。

無論是00904或是00927，選股邏輯都相對單純。00904根據市值，00927依照流動性、獲利能力、高股利率篩選，都直接投資半導體產業龍頭股，純度高，屬於主題型中的產業型ETF，特別適合想跟上台灣半導體漲幅，但又覺得單壓一檔個股風險太高的投資人。

不過這類型ETF的股價波動很大，以00904而例，2022年上市就直接跌破發行價，最低股價為8.83，高低差就高達6成，但若看好2024年全球半導體景氣重返成長軌道，定期定額仍舊是最好的投資策略。

目前指數成立時間較短，雖然有回測驗證，但投資市場變幻莫測，真實狀況與未來走勢仍需要時間來驗證。

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