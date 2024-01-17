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00918去年含息漲了58％多…殖利率仍是高標！ 專家：成分股多低基期股票「回檔機率不大」

聯合新聞網／ 股添樂 股市新觀點
台股示意圖。 （聯合報系資料庫）
台股示意圖。 （聯合報系資料庫）

去年一整年，大盤還原漲幅31.48%，這個數字其實已經非常驚人，但是和一眾高股息ETF相比，只能算「溫和上漲」。因為去年11檔高股息ETF當中，有8檔都超過這個數字，甚至還有單一年度40%、50%以上的瘋狂表現。

當中最令我感到意外的是00918大華優利高填息，年初還只是一檔單日成交量100張以內的冷門ETF，到了年末日均量已經在5000-10000左右。

突然受到關注的原因是這檔ETF去年含息漲幅高達58.12%，狠甩大盤好幾條街，完全打破我們對於高股息ETF難有價差空間的刻板印象。

我也很好奇它為何能交出這種漲幅，後來認真看了編制規則才發現，其實就是我過往用來操作除權息行情的選股方式。

如果簡單解釋，它的核心編制規則就是圍繞在「近4季每股盈餘 × 過去3年平均發放率」

透過這個條件挑出來的股票，配息數字通常不會太差，再加上填息次數、股息率加權的編制規則，幾乎可以篤定它配出來的殖利率會是高標。

但是這樣挑出來的股票並無法確認它們有大幅上漲空間。那麼問題是，它在2023年為什麼會漲這麼多？

主要是這一年崛起的AI題材，關聯股票未發酵前幾乎是一票低價且剛好屬於長期穩定配息的類型，而這就是00918編制規則下最容易納入的族群，於是才有去年的驚人表現。

現在大家都很期待今年高股息ETF再來一次激情表現。坦白說，我覺得再來一次的機會不高，畢竟要像去年那種主流股剛好又是高股息股票的情況，那是需要巧合再巧合才會發生的。

不過針對這檔00918而言，我認為就算無法複製去年的激情表現，起碼在殖利率表現無疑仍會是高標。

尤其從最新的成分股觀察，00918已經汰換了不少漲多的股票，回頭納入獲利成長、且往年配息不錯的標的，如金融股，傳產股，持股比率分別是11.05%、18.52%。

雖然目前價格相對高檔，不過成分股其實已經大量轉換成其他低基期的類型，這麼一來，持有股份漲多拉回機率也不會太大。

所以結論是，如果期望這檔ETF複製去年漲幅的投資人，你可能會失望；不過如果是期望挑一檔殖利率高標的ETF，這檔算是可以進可攻退可守的標的之一。

◎本文內容已獲 股添樂 股市新觀點 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00918大華優利高填息30 ETF 季配息

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