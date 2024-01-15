0056配息提升至0.7元…收益平準金占比為0！ 估年化配息率7.7％
0056本次第二階段公告，2024年第一季配息金額自0.66元提升至0.7元。
一、0056於2023年年底評價日淨值為37.52元，包含面額25元、收益平準金4.9元、資本平準金7.62元。資本平準金中有約2.22元是2023年12月調整成分股時的已實現資本利得，可用於配息，挹注今年甚至是未來兩年配息水準。
二、0056於2023年全年含息總報酬58%，此點與過去元大投信認為0056採預測未來一年殖利率選股，在景氣築底向上階段有機會有較佳表現之看法符合，加上成分股檔數擴充至50檔後，在維持高股息選股特色的前提下，產業配置更為分散。
因此0056於第二階段公告確定上調配息金額，整體配息率貼近指數息率，持續穩定將0056的投資成果分享給投資人。
預估收益分配組成占比資訊
預估收益分配組成占比（備註:計算公式為【預估各組成項目分配之收益】/【預估收益分配金額】）
1.股利所得占比28.00%
2.利息所得占比0.00%
3.收益平準金占比0.00%
4.已實現黃本利得占比72.00%
5.其他所得占比0.00%
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