今年對高股息ETF期待值要收斂！ 專家：「填息王」00918各兩種特色及特性

金句／投資提醒

1.2024年穩健領息 2.定期定額立於不敗

填息王

身為財經講師，常常在上課時，或是課後總會有學員會私訊我：「好股票怎麼選？」「我適合哪一種投資工具？」常常，我的回答都很一致：黑貓白貓，只要會抓老鼠都是好貓；ETF基金或是股票，只要能賺錢，都是好工具。只要你操作起來熟悉、順手，就好。

對於一般人來說，ETF的確比個股來的好入門，因為是一籃子標的，可以分散風險；即使無法像去年壓到AI股可以一次漲三倍，但投資標的多元，平均勝率、正報酬機會可能會比單壓個股高。

通常，我的建議是這樣的，對於個股很執著的，除了靠自己研究外，也可以參考績效打敗大盤的ETF的持股內容，或是趁ETF汰換成分股時，新納入、淘汰那些個股，來作為選股的參考，尤其是從新納入成分股的標的，可以看得出這些ETF經理人看好的產業或趨勢，搭上專業人士的順風車，比自己埋頭研究，多了一份背書。

半個月前、2023年底陸續有幾檔高股息ETF更換成分股，我特別找了好朋友……的老公，也是知名的分析師 陳唯泰-跟著我擇機入市聊一聊，看看他的觀察跟我有沒有一致的地方，這個「英雄所見略同」之處，可能就有賺錢的機會。

唯泰先跟我對焦一下我們兩個有沒有共同的心頭好，發現00918是我倆的基本持股之一，因為它是2023年市值與受益人數成長率第一名的ETF，配息率漂亮，績效也很亮眼（這時候就覺得去年10月底下跌那一段，怎麼沒多買一點）。

我也很好奇他怎麼看00918這一次的換股。唯泰說，00918跟他選「定存股」的特性不謀而合，哪些特性呢？

1.有填習慣性（可以快速「填息」） 2.配息率高

既然是定存股，這一點很重要！因為即使市場下跌波段下，沒賺到資本利得「價差」，還能領到配息，放長期來看，進可攻、退可守，用來當女兒嫁妝股，hen可以。

在深聊到00918這一次的換股，他觀察到什麼？

唯泰說，從它剔除的個股，不難發現兩個特色：

1.獲利狀況衰退 2.因股價上漲、EPS沒跟上，股票殖利率跌到後段班

從它新入選的成分股，也不難發現00918標榜的選股邏輯高股利率和高填息率；這檔ETF的30檔成分股過去歷史的填息率有91.44%，能快速填息，才不會領到股息、賠了價差，用左口袋的錢，配給右口袋。

所以這一次換股，產業更分散了，雖然有70%在電子業，但有18.5%入選的傳產業，11%挑了金融業。

每一檔ETF都會有自己的追蹤指數與選股邏輯，我去研究了一下，簡單來說，00918會從成交熱絡且流動性佳的股票中，挑出最近4季營業利益總和為正數（賺錢）的公司，再挑高股利率的前33%，再挑高填息率的前30名，再依照權重來分配，每一檔個股權重不超過8%為限。一關一關嚴選，就是要確保能夠這家公司除了賺錢能派發股利外，還要能快速填息。

另外，我跟唯泰聊到，我自己一直跟學員們說：2023年是高股息ETF的非常態年，2024年請大家收斂期待值，不要誤以為高股息ETF都能像2023年這樣一飛衝天，而是要回到合理的預期報酬。

唯泰也很認同我的看法，他認為這類ETF適合穩健型投資人，且建議投資人要對高股息ETF回歸正常期待值，平常用定期定額的方式投資，如果有市場大跌，可以單筆加碼，放長期，可以穩健領配息，尤其是今年高股息ETF的波動幅度可能會收斂，如果想作價差，可能要眼明手快，以免賣出後、買不回來。

圖片是一直吃不膩的心頭好薯條，就跟領股利一樣，怎麼會膩呢？當然是喜歡就要一直吃＋領息。

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