月收42K的小資族該給多少孝親費？ 她：靠投資0056幫忙分擔一些
30k至40k小資族孝親費該給多少？
一般孝親費建議是不超過月薪的三分之一，以我為例：實領42,000*1/3=$13,860 (最多)
Alina每月實際孝親費及家庭支出項目
（住家裡所以盡可能負擔家中費用）
孝親費 $6,200
水電瓦斯 $1,075
健保費 $710
紅包 $1,833
家電 實報實銷
每月至少 $9,818 支出
為家人創造的孝親費／零用錢
幫家人投資約$100萬，殖利率約5%，每月約產生$4,166的收益。
為什麼以0056為大宗？
2007年上市，規模2481億
連續13年配息，今年殖利率上看7％
漲跌幅度較個股小，適合退休人士
0056何時能領股息？
0056去年改採季配息，2024年首季配息每股0.66元，預計2024一整年可以配到2.64元，年化殖利率上看7％近三年配息金額不斷增加，期待2024年會持續走高。
有興趣的朋朋，在「最後買進日」前買進，即可參加此次除息囉！
未來目標
繼續為家人投資穩健標的，每月創造1萬被動收入為目標。
最後我想說
我認為孝親費不一定用錢來表示，有時候一個行動、陪伴其實也是種孝順，量力而為十分重要。（舉例：月薪不高，所以發揮理財長處替家人投資）
先照顧好自己才能當家人的後盾，一起加油吧！
免責聲明：本文章僅為個人心得分享，不包含任何投資建議，任何投資行為均有其風險，投資者購買前應詳閱公開說明書，並自行判斷。
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