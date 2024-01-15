月收42K的小資族該給多少孝親費？ 她：靠投資0056幫忙分擔一些

30k至40k小資族孝親費該給多少？

一般孝親費建議是不超過月薪的三分之一，以我為例：實領42,000*1/3=$13,860 (最多)

Alina每月實際孝親費及家庭支出項目

（住家裡所以盡可能負擔家中費用）

孝親費 $6,200 水電瓦斯 $1,075 健保費 $710 紅包 $1,833 家電 實報實銷

每月至少 $9,818 支出

為家人創造的孝親費／零用錢

幫家人投資約$100萬，殖利率約5%，每月約產生$4,166的收益。

為什麼以0056為大宗？

2007年上市，規模2481億 連續13年配息，今年殖利率上看7％ 漲跌幅度較個股小，適合退休人士

0056何時能領股息？

0056去年改採季配息，2024年首季配息每股0.66元，預計2024一整年可以配到2.64元，年化殖利率上看7％近三年配息金額不斷增加，期待2024年會持續走高。

有興趣的朋朋，在「最後買進日」前買進，即可參加此次除息囉！

未來目標

繼續為家人投資穩健標的，每月創造1萬被動收入為目標。

最後我想說

我認為孝親費不一定用錢來表示，有時候一個行動、陪伴其實也是種孝順，量力而為十分重要。（舉例：月薪不高，所以發揮理財長處替家人投資）

先照顧好自己才能當家人的後盾，一起加油吧！

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