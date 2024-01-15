0056擁五十檔成分股…股價相對波動小季配息增安全感！ 明天最後買進日

你是不是很想要增加理財收入，讓錢為自己工作呢？

但又覺得金融市場提供的理財工具很多，尤其面對股票市場千檔以上的股票，會覺得眼花瞭亂，難已著手進行投資。

針對上述的「選擇困難症」，行為經濟學家李察·泰勒是諾貝爾經濟學獎得主，提出「選擇架構」的解決方案，而針對投資股票的選擇問題，元大投信的0056台灣高股息基金，提出選股的解決方案，透過嚴謹的選股程序，找出會配發高股利現金、業績穩健的公司，讓投資人能享受現金收入，同時又能規避股票大幅波動的風險。

買進0056，等於輕鬆買進一籃子配高股息的好公司股票，而且分散風險也更容易存到一張。讓自己安穩不憂慮地專心工作、生活，在長期的未來享受理財的美好成果。

2024第1季配發0.66元，乘以四季總共是2.64元，以2024/01/02的收盤價來算，殖利率約7.1%。

別忘了：

第1季除息日是1/17 最後申購日是1/16 配息日是2/21

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