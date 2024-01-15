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00929合理價格落在哪裡？ 他：期望年化配息9%以上股價需17.33以下

聯合新聞網／ 知美Jimmy
台股。本報資料照
台股。本報資料照

00929想要殖利率9%，多少價格買進才有機會？

2024年01月02日，復華投信官網公告，00929復華台灣科技優息ETF，今年度第一個月，預計配發現金股利0.13元，利用公告當天的收盤價格18.99元計算，本次配息的單月配息率0.68%，年化配息率8.21%。

00929本次配息資訊如下：

配息金額：0.13元

最後買進日：2024年01月17日

除息日：2024年01月18日

配息日：2024年02月22日

00929目前最新的合理價格計算：

9%以上年化配息率，對應價格區間17.33元以下

8%~9%年化配息率，價格區間17.34~19.50元

7%~8%年化配息率，價格區間19.50~22.28元

6%~7%年化配息率，價格區間22.29~26.00元

6%以下年化配息率，對應價格區間26.00元以上

配息公告當天，00929收盤價格18.99元計算，目前價格落在8%~9%年化配息率價格區間。

全台第一檔月配高股息ETF，00929的2023年度完整績效及格嗎？

2023年06月06日，00929掛牌上市，發行價格15.00元

2023年12月29日，00929收盤價格19.15元

加上總共配發的現金股利0.66元，2023年度含息總報酬32.07%，成立不到七個月時間，就勝過0050元大台灣50整年度含息總報酬27.00%。

以上計算採用00929第一月配息公告資訊預估，不保證未來現金股利金額、配息不一定填息；粉專內容無提供任何投資買賣建議，投資有風險，買賣前請自行判斷。

◎本文內容已獲 知美Jimmy 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00929復華台灣科技優息ETF 月配息 績效

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