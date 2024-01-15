00929合理價格落在哪裡？ 他：期望年化配息9%以上股價需17.33以下

元大投信的0056台灣高股息基金，提出選股的解決方案，透過嚴謹的選股程序，找出會配發高股利現金、業績穩健的公司，讓投資人能享受現金收入，同時又能規避股票大幅波動的風險。

2024-01-15 13:22