季配息00904預計配0.35元…歷史100％填息！ 專家：市值前30大的半導體全收進

2024年雖然一開局，股市馬上就遇到回檔修正的行情，不過近期有多檔台股ETF陸續公告配息金額，不少都出現增加股息的情況，大概是想要給投資人一個春節大紅包。

其中最特別的是身為半導體ETF的新光臺灣半導體30ETF（00904），近日公告Q1預估配息金額為0.35元，由於00904採取季配息，以2024/01/11收盤價15.09元計算，單季配息率為0.35/15.09=2.32 %（預估年化配息率為9.3 %，但仍需觀察後續配息金額。）

過去大家對於半導體股，普遍都有殖利率較低的印象，例如台積電每年都有大筆的資本支出，導致股利殖利率僅2%多。00904本季的高配息，不僅打破半導體殖利率較低的印象，也創下上市以來最高的單季殖利率表現，看來00904的投資人可以領到龍年大紅包。目前訂定除息日為2024/01/19(五)，若想要參與配息行情，最後買進日為2024/01/18（四），便可在發放日的2024/02/27（二）拿到股利。

新光臺灣半導體30（00904）歷史配息記錄。資料來源：公開資訊觀測站

領股利儘管很開心，但是投資人最怕的就是領到股息卻賠上價差。由於ETF是追蹤指數的績效表現，因此先讓我們瞭解一下00904的指數特色。從新光臺灣半導體30 ETF這個名字來看，可以知道成份股主要集中於「半導體產業」，再來就是直接採用市值大小進行篩選與權重排序。簡而言之，00904可以幫你一口氣買下台灣市值最大的30檔半導體公司。

半導體產業的前景如何？攸關00904後續的股價表現。最近一年一度的2024年CES展（國際消費性電子展）已經在美國展開，主題內容涵蓋AI、數位健康、汽車科技、電子競技，AR/VR、智慧城市、智慧家居等，且有超過4,000家科技廠商參展。顯示民眾的生活已經與半導體、科技業密不可分，投資00904剛好就能順勢搭上這波熱潮。

從下圖可以看到00904與其他台股ETF的績效表現，其中半導體ETF近1年平均報酬率為50.59%，明顯優於原型ETF平均的39.44%。而00904的報酬率更是驚人，不論是近3個月、近6個月、近1年的含息報酬都勝過半導體ETF平均值。主要原因在於00904指數篩選邏輯僅以「市值」為條件，在大者恆大的半導體產業中，大市值企業更能發揮出競爭的優勢。

新光臺灣半導體30（00904）含息報酬率。資料來源：CMONEY，資料日期：2023/12/29

另外再從00904歷史填息天數來看，過去都能夠100%完成填息，而且平均填息只需16天，相比同類型半導體ETF的20.6天還要快，花費時間甚至只有台股原型ETF平均值的一半。這代表2024年Q1發放的股利，依照過去經驗也是有機會完成填息的。由於目前股價超越公開發行時的15元，說明00904自從上市以來，投資人同時賺到「資本利得」跟「股息金額」。

新光臺灣半導體30（00904）快速填息。資料來源：CMONEY，資料日期：2023/12/29

最後快速結論，我們都知道全球經濟能夠持續進步，很大原因是來自科技的蓬勃發展，尤其最近舉辦的CES展更是吸引全球產業相關人士與投資客參與。不過投資科技股的門檻不低，一般人很難瞭解尖端技術的發展近況，所以我們可以善用ETF的優勢，例如透過00904買進台灣市值最大的30檔半導體公司，這些龍頭企業都具有強者恆強的體質，足以幫助你解決選股困擾。

最後提醒投資人，00904即將在2024/01/19（五）除息，預估金額0.35元，創下上市以來新高，想要參與領息的投資人必須在1/18日（含）之前買進，才可以領到配息的春節大紅包。00904因無收益平準金，但若遇到ETF規模持續變大，那麼配息就有可能被稀釋。

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