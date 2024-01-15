配息率超越00929、00878、0056績效打贏大盤！ 專家：用年終獎金買這檔ETF

2023台股封關日收漲，大盤指數差一點突破18000點，最後以17930點作收，全年度表現位居亞洲第二，僅次於日本表現，全年台股上漲3793點，換算下來，平均每個股民帳上獲利近百萬元。

看到這個數字，相信很多人都跟我一樣，直呼「甘安捏」？有嗎？有這麼多嗎？這個數字是怎麼來的？其實這是用全台灣上市櫃企業市值因股價增加了12.57兆元，再平均到台股總開戶數約1251萬人，所得出來的平均數字。

不過，對多數散戶來說，可能有不少人直呼：哪有這麼多？

曾經，我也是奈米散戶，也會落入追高殺低的困窘，明明別人買就賺、怎麼我進場就套；後來，實在因為太忙碌，再加上國內ETF標的很多元，我開始把台股的投資部位分散到台股ETF上，至少有兩個好處：

第一個好處是：分散風險 ETF是投資一籃子股票，比起投資單一個股，風險當然低很多

我想，從ETF交易量來看，應該不是有我這樣想吧？！證交所今年開春就喜孜孜地公布的2023年台股亮點，亮點之一就是開戶年齡層下降，20~30歲間超過5成已開戶成為台股資金生力軍；年輕族群投入股市也同步帶動了零股、定期定額與ETF的成交量創新高，應該有不少人跟我一樣，選擇透過台股ETF來參與台灣企業成長的賺錢契機。

如果再從2023年台股ETF績效排行前十大的表現來看，的確，也沒讓股民失望。這10檔表現最好的ETF，有2檔是中小型ETF、3檔半導體ETF、5檔高股息ETF，

畫到重點了嗎？

中小型、半導體、高股息

2024年如果想要掌握賺錢機會，或許可以考慮這幾個關鍵字。

過去績效不代表未來績效

不過，對於資金有限的人來說，銀彈有限不能買太多支；或是對於今年能不能再複製2023賺錢關鍵字抱著疑惑態度的人，或許可以思考一下:能不能有魚與熊掌兼得的做法？

例如：兼顧半導體+高股息的標的 例如 #00927

00927最近還蠻具有話題性的，因為它是目前唯一一檔搭上半導體+高股息，二合一題材的ETF，雖然成立不到一年，但成立以來，績效都超越大盤，再加上第四季起半導體業股價急拉，也帶動00927與大盤的績效差距越拉越大。

再來，它的填息速度也很驚人，第一次配息花了59天，第二次配息只花了2天，這或許跟半導體產業類股也是近期外資回頭最愛的產業有關，根據統計，半導體產業更是榮登外資回頭的產業最愛（11月以來外資買超金額為1917億元，領先各產業、買超占比58%，第二名為金融保險業，占比才13%）。

00927不只投資半導體的產業潛力，也吃到股利政策對股民友善的大餅，一魚兩吃，而且更讓人驚喜的是，00927最新公告這一次會配息0.36元，換算配息率竟然有8.4%，還超越了近期很夯的00929與高股息ETF始祖0056、00878。

超適合預算不多、無法分散投資多檔ETF的小資族，更適合像我這種這個（產業潛力）也想要、那個（股利收益）也想要的投資人，提供給大家參考一下囉。

年終獎金快發了，你有甚麼計劃呢？

辛苦了一年，別忘了要犒賞自己跟家人，但更不要忘了用具有增值潛力的ETF幫自己存未來，把年終獎金至少存下一半來投資，未來每一季領股利，等於是用年終獎金來投資未來每一季多一筆加菜金，也等於幫自己荷包加薪，新的一年，祝福大家，投資都順順利利發財。

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