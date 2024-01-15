快訊

戴資穎重返羽球世界第3！為台灣球迷「不當行為」向印尼好手道歉

遭控性騷提告踢鐵板…陳建州未提再議 大牙確定獲不起訴

選後房市有「四變」 專家：蔡政府無效的打房政策將大轉彎

配息率超越00929、00878、0056績效打贏大盤！ 專家：用年終獎金買這檔ETF

聯合新聞網／ 郭莉芳理財講堂
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片 張宇宏
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片 張宇宏

2023台股封關日收漲，大盤指數差一點突破18000點，最後以17930點作收，全年度表現位居亞洲第二，僅次於日本表現，全年台股上漲3793點，換算下來，平均每個股民帳上獲利近百萬元。

看到這個數字，相信很多人都跟我一樣，直呼「甘安捏」？有嗎？有這麼多嗎？這個數字是怎麼來的？其實這是用全台灣上市櫃企業市值因股價增加了12.57兆元，再平均到台股總開戶數約1251萬人，所得出來的平均數字。

不過，對多數散戶來說，可能有不少人直呼：哪有這麼多？

曾經，我也是奈米散戶，也會落入追高殺低的困窘，明明別人買就賺、怎麼我進場就套；後來，實在因為太忙碌，再加上國內ETF標的很多元，我開始把台股的投資部位分散到台股ETF上，至少有兩個好處：

第一個好處是：分散風險

ETF是投資一籃子股票，比起投資單一個股，風險當然低很多

第二個好處是：股價通常個股低

例如護國神山2330在股價500元以下我可以認真買零股，但當股價一直往上，就覺得那我改買半導體相關ETF比較買得下手，純粹是一種「比較便宜」的划算心態。

我想，從ETF交易量來看，應該不是有我這樣想吧？！證交所今年開春就喜孜孜地公布的2023年台股亮點，亮點之一就是開戶年齡層下降，20~30歲間超過5成已開戶成為台股資金生力軍；年輕族群投入股市也同步帶動了零股、定期定額與ETF的成交量創新高，應該有不少人跟我一樣，選擇透過台股ETF來參與台灣企業成長的賺錢契機。

如果再從2023年台股ETF績效排行前十大的表現來看，的確，也沒讓股民失望。這10檔表現最好的ETF，有2檔是中小型ETF、3檔半導體ETF、5檔高股息ETF，

畫到重點了嗎？

中小型、半導體、高股息

2024年如果想要掌握賺錢機會，或許可以考慮這幾個關鍵字。

過去績效不代表未來績效

不過，對於資金有限的人來說，銀彈有限不能買太多支；或是對於今年能不能再複製2023賺錢關鍵字抱著疑惑態度的人，或許可以思考一下:能不能有魚與熊掌兼得的做法？

例如：兼顧半導體+高股息的標的

例如 #00927

00927最近還蠻具有話題性的，因為它是目前唯一一檔搭上半導體+高股息，二合一題材的ETF，雖然成立不到一年，但成立以來，績效都超越大盤，再加上第四季起半導體業股價急拉，也帶動00927與大盤的績效差距越拉越大。

再來，它的填息速度也很驚人，第一次配息花了59天，第二次配息只花了2天，這或許跟半導體產業類股也是近期外資回頭最愛的產業有關，根據統計，半導體產業更是榮登外資回頭的產業最愛（11月以來外資買超金額為1917億元，領先各產業、買超占比58%，第二名為金融保險業，占比才13%）。

00927不只投資半導體的產業潛力，也吃到股利政策對股民友善的大餅，一魚兩吃，而且更讓人驚喜的是，00927最新公告這一次會配息0.36元，換算配息率竟然有8.4%，還超越了近期很夯的00929與高股息ETF始祖0056、00878。

超適合預算不多、無法分散投資多檔ETF的小資族，更適合像我這種這個（產業潛力）也想要、那個（股利收益）也想要的投資人，提供給大家參考一下囉。

年終獎金快發了，你有甚麼計劃呢？

辛苦了一年，別忘了要犒賞自己跟家人，但更不要忘了用具有增值潛力的ETF幫自己存未來，把年終獎金至少存下一半來投資，未來每一季領股利，等於是用年終獎金來投資未來每一季多一筆加菜金，也等於幫自己荷包加薪，新的一年，祝福大家，投資都順順利利發財。

◎本文內容已獲 郭莉芳理財講堂 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00927群益台灣半導體收益ETF ETF 半導體 大盤 00878國泰永續高股息 年終獎金 00929復華台灣科技優息ETF 0056元大高股息

延伸閱讀

0056高股息的王者…今年有望配到2.64元！ 他曝光3風險2機會

00933B首配3.5個月…現在才進場會太晚嗎？ 專家：拜託！降息還有三年

台泥（1101）2024年獲利能更好？ 他「這樣」分析：應該會優於去年

0056、00878、00919每月加薪10萬！ 他製三圖一次看：這檔所需的成本最高

相關新聞

季配息00904預計配0.35元…歷史100％填息！ 專家：市值前30大的半導體全收進

身為半導體ETF的新光臺灣半導體30ETF（00904），近日公告Q1預估配息金額為0.35元，由於00904採取季配息...

配息率超越00929、00878、0056績效打贏大盤！ 專家：用年終獎金買這檔ETF

它的填息速度也很驚人，第一次配息花了59天，第二次配息只花了2天，這或許跟半導體產業類股也是近期外資回頭最愛的產業有關...

0056每月存股1萬累積10年會怎樣？ 她：總報酬率逼近100％賺超過百萬

拿了0056回測，國內掛牌最久的高股息ETF，相對來說指標性強，也較具有參考價值...

0056、00878、00919每月加薪10萬！ 他製三圖一次看：這檔所需的成本最高

台灣人最愛高股息ETF，觀察2023年台股原型ETF規模前五大，除了第一名0050元大台灣50以外，第二名~第四名：0056、00878、00929、00919，通通屬於高股息ETF。

高股息ETF殖利率10％的機會將大大減少？ 她：收益平準金未來使用四大原則

未來高息ETF基金的配息率，將更真實反映其追蹤指數的投資組合股利率，業者坦言，確實之後可能無法配出動輒10％的高息...

一月台股 ETF 除息倒數 00927年化配息率逾8.5% 把握1月16日最後買進日

一月台股ETF除息倒數，本月共計有13檔台股ETF將除息，除息日落在1月17日至1月19日間，其中又以1月17日除息的產...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。