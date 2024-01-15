0056每月存股1萬累積10年會怎樣？ 她：總報酬率逼近100％賺超過百萬

如果十年前的我就開始投資，現在會是什麼樣子呢？

拿了0056回測，國內掛牌最久的高股息ETF，相對來說指標性強，也較具有參考價值，2023年開始改季發股息，第一季準備以0.66元登場。

投資是否應該早點開始？我的答案絕對不遲疑，時間拉長複利效果明顯，當然獲得高收益的機會就大。

不過也記得寫下投資筆記，時刻檢討交易過程和投資目標。

我的選股邏輯

安全保守且清楚金錢流向，不投機賺錢隨時高警覺，雖然腳步慢但紮實，不奢求如魚得水但至少在退休之際，不用為了錢感到焦慮及憂心。

和莎莉一起學習投資理財吧！我們都要為了未來打拼才行。

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