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0056、00878、00919每月加薪10萬！ 他製三圖一次看：這檔所需的成本最高

聯合新聞網／ 知美Jimmy
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

台灣人最愛高股息ETF，觀察2023年台股原型ETF規模前五大，除了第一名0050元大台灣50以外，第二名~第四名：0056、00878、00929、00919，通通屬於高股息ETF。

市值型ETF績效一定勝過高股息ETF嗎？

統計2023年全年含息總報酬率

0056元大高股息，含息總報酬率最高55.91%

00919群益台灣精選高息，45.94%排名第二

00878國泰永續高股息，42.49%排名第三

成立不滿一年的00929復華台灣科技優息，32.07%排名第四

老牌市值型ETF 0050元大台灣50，27.00%排名第五

過去大家時常認為，高股息ETF績效一定輸給市值型ETF，但是2022年高股息ETF空頭表現更抗跌，2023年高股息ETF多頭表現更會漲，加上季配息、月配息又能夠更即時領到現金股利，讓人不難理解台灣人為什麼如此偏愛高股息，因為哪一項商品表現更亮眼，自然就能夠吸引到更多顧客。

0056/00878/00919，超狂月配10萬加薪表公開！

0056元大高股息ETF，平均月領1~10萬元配息表

想要月配1萬，年配12萬，需要持有45.455張，總成本168萬9563元

想要月配3萬，年配36萬，需要持有136.364張，總成本506萬8650元

想要月配10萬，年配120萬，需要持有454.546張，總成本1689萬5475元

00878國泰永續高股息ETF，平均月領1~10萬元配息表

想要月配1萬，年配12萬，需要持有85.715張，總成本184萬8016元

想要月配3萬，年配36萬，需要持有257.143張，總成本554萬4004元

想要月配10萬，年配120萬，需要持有851.143張，總成本1848萬0004元

00919群益台灣精選高息ETF，平均月領1~10萬元配息表

想要月配1萬，年配12萬，需要持有54.546張，總成本121萬1467元

想要月配3萬，年配36萬，需要持有163.637張，總成本363萬4378元

想要月配10萬，年配120萬，需要持有545.455張，總成本1211萬4556元

0056、00878、00919配息金額，採用最近一季現金股利計算，不保證未來現金股利金額、配息不一定填息；粉專內容無提供任何投資買賣建議，投資有風險，買賣前請自行判斷。

◎本文內容已獲 知美Jimmy 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

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