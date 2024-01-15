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高股息ETF殖利率10％的機會將大大減少？ 她：收益平準金未來使用四大原則
1.實際配息率不應超過參考配息率，即追蹤指數的配息率。
2.動用收益平準金，應同時符合配息率低於參考配息率，及一段期間淨申購達一定比率有稀釋配息可能時。
3.帳列平準金占所有可分配收益的比例，作為動用平準金的上限。
4.優先配股利、債息及資本利得，達平準金動用標準時，最後才能動用。
未來高息ETF基金的配息率，將更真實反映其追蹤指數的投資組合股利率，業者坦言，確實之後可能無法配出動輒10％的高息，是否影響市場買氣仍有待觀察，但只要有收益平準金機制，仍可有效防止股息因新加入的受益人太多而被稀釋，有助長期配息相對穩定。
最重要的ETF實際配息率不應超過所追蹤指數的配息率，要納入各投信內控制度，且回溯到現售ETF基金，即新舊基金都適用，金管會未來不排除明訂違反罰則。
雪倫怎麼說
過去業者可自由運用收益平準金，未來高股息ETF配發的息為符合新規會收斂，符合追蹤指數的報酬配息率，將來就不會發生追蹤的指數可能5%，配發8%或10%以上的高息狀況。
提醒如果當時是為了高殖利率衝進場買的朋友，要留意一下未來配息狀況。
當投資的標的與當時投資目的不同，可以想想並評估怎麼做哦！
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