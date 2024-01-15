0056高股息的王者…今年有望配到2.64元！ 他曝光3風險2機會

Hi 大家好，我是純純，今天來跟大家聊一檔高股息KING，0056元大台灣高股息基金。

近期公布Q1股利，一股配0.66元，假設未來四季都可配到0.66元，則2024年有望配到2.64元。

0056即將於1/17除息，最後買進日為1/16，以1/11收盤價36.39元計算，年化殖利率達7.25%。

0056選股邏輯

市值：以臺灣50指數及臺灣中型100指數150檔股票作為母體

公眾流通量：流通量小於等於5%者，不納入成分股 流動性檢驗:若一檔股票的納入，會導致指數無法在一個交易日內交易新台幣 15億元，不納入成分股

預測現金股利殖利率：選取未來一年「預測現金股利殖利率」最高的50家公司 作為成分股

0056成分股調整

定期調整：6月及12月進行調整，成分股調整以納入5檔及刪除5檔為上限

非定期調整：成分股將依照公司重大訊息（如被併購）或當臺灣50指數、臺灣中 型100指數成分股變動進行調整

0056的機會與風險

機會

風險

1.成分股目前有73.72%為在電子工業，近期AI PC較熱，投資前須留意 2.過去配息不等於未來配息，還是要依據當年成分股表現決定

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