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ESG成美企禁忌！ 網笑稱：最熱門標的「00878將是最大苦主」

聯合新聞網／ 綜合報導
網友討論ESG對企業的影響。示意圖／聯合報系資料照片
網友討論ESG對企業的影響。示意圖／聯合報系資料照片

ESG是指環境保護（E，environment）、社會責任（S，social）和公司治理（G，governance） ，聯合國全球契約（UN Global Compact）於2004年首次提出ESG 的概念，被視為評估一間企業經營的指標。不過有媒體指出，ESG逐漸成為美國企業界的禁忌，PTT網友笑稱，熱門ETF標的00878將成為最大苦主。

一名網友在PTT轉貼新聞「美國企業界的最新禁忌：ESG」，他表示，越來越多人理解到「ESG就是白人左膠搞出來莫名其妙的東西」，對公司營運及投資沒有幫助。

該網友批評，ESG跟DEI（指多元、公平及共融）一樣「生雞蛋沒、放雞屎有」，連美國人都要放棄了，只有台灣人還在玩ESG，「果然是落後美國爸爸一到兩年的時間」。

其他人則留言「00878表示:你這樣不對阿」、「878表示：？」、「其實當初發展出來時是先加強E，之後再提升SG，不過現在的確太強調SG，其實E才是最重要的」、「ESG等於成本比別人高，小學生都知道」、「有夠白癡，一堆詐騙講師到處騙」、「企業就是越邪惡越賺錢」、「金錢力量壓過環保」、「歐洲左膠就是沒競爭力，才會發明一堆有的沒的去限制別人，順便混口飯吃，台灣企業才剛強調沒幾年，什麼時候要轉彎？中華電信跟台積電是個指標」。

還有人留言「反正也只會換個名稱再出來而已」、「esg還是得持續投入，只要銀行放款有考慮到這件事」、「永遠都這群白人在搞，什麼時候我們可以不用發摟」、「ESG本就是公(燒)益(錢)性質，跟營利為目的的企業相反」、「碳稅比較有意思，歐洲真的痛到了才會執意推減碳」、「確實越邪惡越賺錢，看看鬼島老闆」。

ETF 減碳 ESG 00878國泰永續高股息 季配息

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