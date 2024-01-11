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00937B溢價依舊超過1％以上…還是漲不動？ 專家選債三指標：00725B勝出
債券ETF延續去年熱度，同樣是盤面焦點，其中群益ESG投等債20+（00937B）昨（10號）收盤成交量達66,518張，但溢價幅度並未收斂，收盤時溢價仍來到1.47%，連帶影響到實際漲跌幅，當天收盤價漲幅僅0.13%。
但觀察同樣聚焦在BBB級投資等級債的ETF，如元大投資級公司債（00720B）、富邦全球投等債（00740B）、國泰投資級公司債（00725B），單日收盤價漲幅都有超過0.5%，顯示溢價過大，確實會影響到投資表現。
00937B漲不動到底發生什麼事？
專家分析，一般ETF的折溢價在1%以內尚為合理範圍，投資人應該避免買在過高的溢價，否則可能會承受交易價格與淨值收斂時的損失。
從近期同樣類型的債券ETF報酬效果即可看出，溢價過高的ETF甚至在溢價收斂時，跌幅也較明顯。
觀察今年以來同為BBB級投等債的ETF折溢價表現，又以國泰投資級公司債ETF（00725B）折溢價最為合理，今年來最高溢價僅0.78%、平均折溢價為0.23%，皆未超過1%的水準，對投資人來說更具有投資效率。
專家補充，挑選債券ETF掌握三大指標：
一、溢價不要太大
可能會影響到投資績效
二、具成長性
觀察過去一年，00725B不含息的漲幅達7.47%，也較同類型ETF優異
三、息率高
近期多檔債券ETF即將除息，其中00725B配出0.67元，年化殖利率高達7%，榮登債券ETF配息王，00725B不僅折溢價穩定，同時績效與息率上都是最佳之選，是許多投資人可以關注的標的。
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