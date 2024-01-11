00933B首配3.5個月…現在才進場會太晚嗎？ 專家：拜託！降息還有三年

國泰10Y+金融債（00933B）是台灣第一檔，月配息加收益平準金的債券ETF，說明一下這檔產品的特別，現在還能不能買？

以下為影音內容：

00933B上市僅兩個月報酬就高達15％，且聽說第一次配息會到3.5個月，有沒有這麼離譜？

其實一點都不離譜，事實上這檔發行的時間點非常巧妙，正好是在債券型產品最低點的時候做發行的動作，隨著這波債市的反彈10幾％。

發行的時間點非常好，債市反彈這一波的這個過程全部都有吃到，一口氣反彈接近14％。成績可以說是相當驚人。

且第一次的配息確實是有能力可以發出3.5個月的息，因為在10月發行一月評價，這段時間大概就是三個月左右；而國泰投信的想法是剛上市沒有發，但在第一次配息的時候，把沒有發的息一口氣全部發給投資人，做到「公平、公正、公開」的程度，可以敬請期待配息的數字，第一次配息在2月27日（最後買進日在2月26號）。

存金融股不如存金融債，真的是這樣嗎？

00933B是一檔以銀行為主體的金融公司債的產品。

標的物都是A級的，這檔的信用評等都算是非常好。

ABC三個等級區分評價，基本上BBB以下都是非投資級，這檔A級剛好是比較靠近圖表中間的位置。

等級太高的殖利率不好，等級太低的投資有風險；00933B這種在中間的就是剛剛好，就是風險跟報酬走在一個平衡的角度。

年初的時候有發生瑞士信貸銀行出了點狀況，債券竟然被銀行拿去做了其他的事情，沒有達到債券應有的保障，為什麼？因為投資人沒有買到優先級的債券。

而00933B這檔產品直接排除COCO債，也就是說只買優先級的債券，這樣子對投資人的保障拉到最高點。

還是一檔月配息的產品，也擁有收益平準金，加上金融債券，以及上面所說優先級的制度，根本可以說就是一檔完美的產品。

產業債的特徵就是只挑最有潛力的拉出來當債，單除把金融拉出來之後，在相同的時間內，藍色的線有比公司債的綠色擁有更好的績效表現。

也就是說這個時間點要做債券型ETF的投資，而且集中在金融債，光看上面的圖表就能知道是沒問題的。

國外很多金融機構倒閉或有危機，買金融債ETF風險會不會很高？

不會！不要看到一點小消息就嚇得要死，00933B屬於A級且只買優先債，保護拉到最滿。

全台灣的產業裡面，只有談到賺錢兩字，金融業就是最懂賺錢的精隨在哪裡。

在金融裡面有所謂的金融三業：壽險、銀行、證券；在2023年這三業全員總動員拼命買債券，光1到10月壽險加碼了2800億，銀行加碼一兆多，債券也有287億。

整個金融業全部都在買債券，所以還要擔心買債券很危險嗎？難道投資人有比金融業還懂債券嗎？

聰明錢都在買債券，就不用懷疑現在買債券會不會有風險了。

升息循環到了尾聲，接下來可能維持一段高利率之後，即將要走降息循環；在週期裡面中到底誰表現好？

如果把資金放在金融債上面的話，就是表現最好，再降息周周期將要發生的時間點，過去的數字告訴我們，要把錢放在金融債就可以得到最好的效益。

折溢價對於月配息債券ETF重不重要？

要降息，現在買美債ETF會不會太晚？

不會！降息不是一次馬上降到底，聯準會也預計要花三年的時間來降息；所以還有三年，現在問進場投資會不會太晚？

月配債券ETF首次配息3.5個月，換算下來可以領多少

若第一次配5％，相當每個月一張領62.5元，第一次有218元。 若是首配就6％，那算可拿262元。

（以配發3.5月債息預估，發行價15元買進計算）

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