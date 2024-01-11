複製00919指數精神的00927！ 專家曝光三大精準策略：只納入未除息的股票

科技持續的進步，電子產品不斷地推陳出新，半導體正是科技產業的主要靈魂。台灣的半導體產業聞名全球，舉凡上游IC設計的聯發科、中游晶圓專製的台積電、下游封裝測試的日月光，都是世界上數一數二的領先大廠，想要投資台灣股市，半導體成為不可或缺的主要族群。

半導體產業的毛利率、報酬率都是名列前茅，但是競爭也最大，過去DRAM的相關大廠(力晶、茂矽、茂德)都紛紛殞落，說明了產業的高危險性。想要投資半導體就需要花時間研究，而且要承受高波動的風險，也不一定是投資人所能夠承受的。最好的方法還是投資「持有一籃子好公司」的ETF，利用分散持股來降低風險，而且可以同時囊括上中下游的好公司。

但是ETF這麼多要怎樣選擇呢？重點是了解該檔ETF的精神，拿上市僅半年，最近3個月績效表現優異的「群益台灣半導體收益ETF(00927)」為例，從名稱就可以看出是結合主題(半導體)與存股(收益)的台股ETF。

為何00927最近3個月績效打敗0050跟0056，就要來了解一下它的指數精神：從上市上櫃半導體產業股票中，篩選出通過流動性與獲利指標之股票，依照殖利率與股利發放由高至低遞減排序，再選出30檔兼具高股息、獲利能力及半導體代表性之股票。

一般以為半導體這種科技業的殖利率較低，其實是誤解，以IC設計產業來說，由於不需要大筆的資本支出，聯發科、聯詠等大廠的殖利率都很高。00927自2023年6月上市以來，已經有2次除息紀錄(00927為季配息)，而且均已經填息，依此計算的年化殖利率將近6%。隨著台積電持續增加股利金額，00927本季配息的年化殖利率也高達8.4%，完全不輸給一般的高股息ETF了。(註：年化殖利率僅為預估，仍須看每次配息金額作調整。)

群益投信推出00919後，因為年化10 %的高殖利率吸引投資人的目光，同樣的指數精神一樣複製在 00927身上。00927為市值主題型，00919則是高息型，同時配置具有互補的效果，兩檔指數特點就是三大精準高息策略：

1.精準高息：使用董事會公告股利，而非指數公司預測 2.精準卡位：5/20公佈完股利後，就馬上審核持股，把真正的高股息股納入 3.精準領息：只納入未除息的股票，每分錢都可參與除息

往年第4季受惠於蘋果推新機，以及歐美聖誕節、新年採購熱潮，均為電子股的傳統旺季。觀察台積電在第4季的EPS都是年度最高，由於季報跟年報會在隔年初反映，台積電、聯發科股價通常會從第4季走升到隔年第一季時。

2023年半導體因為在清庫存，營運受到壓力，所幸庫存大多清理完畢，今年也受惠於AI伺服器熱潮，半導體產業成長可期。今年1月、2月時受益元月跟紅包行情，再加上總統大選加持，股市欲小不易。半導體指數在加權指數上漲期間漲幅會更勝大盤，投資人如果想用ETF來參與半導體產業，000927會是不錯的選擇。

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