用00929月配息支付水電、瓦斯費！ 她：善用年終就可以輕鬆達成

Hi 我是安娜媽咪，之前的文章中有談到首檔台股月配息ETF-復華台灣科技優息ETF 00929，從2023/06/09上市以來，2023七月開始每個月都穩定配息0.11元/每股，也都很順利填息，其股價也從上市掛牌價15元攀升到19.15(2023/12/29收盤價)，漲幅已高達27.6%，表現優異。近日，ETF00929又帶來好消息，2024一月配息公告增加為每股0.13元，因此，這邊安娜媽咪建議大家可以趁著年終進帳之際，投資月配息ETF，用每個月的利息來支付每個月的必要開銷，像是家庭開銷中的水電費、瓦斯費、電話費等等，這想必可以有感減輕投資人的生活負擔與壓力，同時增加存股動力。

這裡簡單計算每月家庭開銷，瓦斯費200元、水費200元、電話費699元(若電話費高於1000元，建議檢視自已是否需要高資費方案)、電費1000元(冬夏季平均電費)，以上加總額為2099元。一般來講，這些費用都是利用活存帳戶來支付，雖然運用彈性高但利率相對低，若以00929為例，若每張00929每月配息130元， 只要持有約16張，就能達成每月領2080元，以股價約19元計算，只要陸續投入至304,000元，那麼，投資人往後的水電費、瓦斯費、電話費、甚至是電費就通通不用擔心了。

這邊建議除了每個月定期定額存股的方式，投資人可以利用過年前領到的年終獎金來做一次較大筆的投入，以先直接購入5張為例，僅需約10萬以內，下個月開始就可以直接每月領息650元，如此一來，就能先讓股息來幫自己支付瓦斯及水費，後續再以定期定額來繼續投資，以每月5000元為例，紀律執行，4年以內就能達標，以後家庭開銷就交給月配息00929來繳，而原本投入的本金，還可以隨股價往上而越來越大！

順道一提，小孩過年的紅包也可以投入月配息ETF，來幫忙支付小孩的學費、文具用品、才藝費等等的各項教育支出!這樣一來，不但可以幫小孩把紅包錢存起來，父母也可以利用月配息來減薪孩子教育費用的支出喔!

月配股票ETF越來越多，為什麼是00929？因為我認為科技業的長線發展會不錯，而00929殖利率不錯、未來股價也會有成長性才對，00929以全科技為主，算是蠻有特色的台股月配ETF。

而最重要的還是要持續存股，累積股數，讓自己每個月配息的金額越來越高才是最有感的。以台灣目前中位數月薪大約是四萬三來看，當你存到33張00929，每個月領到的現金流就有4290元(等同幫自己加薪~10%)，你就會有每個月大確幸的幸福感了，一起繼續努力存股累積財富吧！

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投資有賺有賠，風險自負!

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