市場預期降息時程延後！ 她：今天美債價格又會小幅下跌

上班前碎碎念系列

美國金融市場開盤時沒有延續科技股領漲趨勢，而出現獲利了結的現象。不過在等待美股即將開始的財報季氛圍下，投資人轉趨觀望，最終四大指數小跌小漲，其中科技股收盤時力挽頹勢，例如：AMD +2.11%、Nvidia +1.70%、Amazon +1.52%、Alphabet +1.44%、微軟 +0.29%等都收漲。

債券部分則由於昨日Fed官員們談話，市場預期降息時程延後，美債殖利率小幅走升（所以今天美債價格又會小幅下跌嚕）

以昨天收盤價來看，「折價」的商品剩下：

00751B 元大AAA至A公司債 00754B 群益AAA-AA公司債

剩下的都到了溢價區間，顯示投資人湧入債券ETF市場的趨勢不變。

這週台灣面臨選舉，大家一般期待的選舉行情在這個月目前看起來是相對震盪的。保守一點的投資人可能不大合適追高殺低，而去年掛牌的幾檔台股ETF，幾乎都是「重壓」科技股，不過相信大家應該也都知道，台灣科技業現在跟美國、日本關係很密切，因此週六選舉的結果，可能才是真正反映科技股未來走勢的關鍵。

舉例來說，Nvidia在美國對中國政策下，目前並沒有辦法以成熟製程商品進入中國，如果要進中國市場，還得生產「降規」版本。這個趨勢在美中科技貿易對峙的情況下，女子認為是不會改變的（尤其今年年底美國也要選舉了），所以如果台灣科技股要持續好，那麼跟美國和日本接軌，可能長期看起來才是比較有利的。

換句話說，現在很多人買台股ETF很開心，看到各種配息就買的，女子不建議單壓在特定產業的ETF，風險可能過於集中。不過當然，如果週六選舉的路線最終民意決定維持跟美國友好，那麼佔台股7成比重的科技類股，仍然有機會帶動台股挑戰先前的18,000點。

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