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想把00929換成00927…趕在除息！ 網「1原因」全挺

聯合新聞網／ 綜合報導
網友想加碼投資00927。本報資料照
網友想加碼投資00927。本報資料照

季配息的00927，2024年第一季每股配息0.36元，1月16日是最後買進日，領息發放日2月21日。一名網友考慮在00927除息前，是否將手上的00929換股成00927。其他人則表示，00927成分股包含台積電，其基本面更佳，因此建議換股。

00927成分股包括聯發科、台積電、聯電、日月光、聯詠、瑞昱、力成、環球晶、世界、中美晶。00929成分股包括聯電、群光、大聯大、力成、聯詠、京元電、健鼎、瑞昱、華通、中美晶。

一名網友在去年上述兩檔標的掛牌時就已買進，後續逢低也持續加碼，目前持有12張00929、均價16.4元，19張00927、均價15.2元。他正考慮在下個月除息之前，留下其中一檔，若以半年來漲幅來看，00929較多，從成分股分析，00927未來績效較好。

該網友考慮兩個做法，第一，在00927這個月除息前，賣掉幾張00929，多買幾張00927。第二，不賣股，繼續正常買就好。

其他人則留言「哪邊台積電多就買那邊放」、「927看起來滿不錯的 」、「存股的話還是買927吧，基本面都是台積電比較強」、「00927這樣很爽，有收益平準金配息也很高」、「想放長期927吧年化殖利率也有到8%」。

還有人留言「我是從00878轉一些到00927」、「兩檔掛牌就有買+1，均價也壓的跟你差不多，我自己是00929放著不動，息都拿來加00927」、「看好電子科技業選00929，半導體業選00927，個人是看好台積電大於聯發科」。

台積電 收益平準金 00927群益台灣半導體收益ETF 00929復華台灣科技優息ETF 月配息 成分股 季配息 半導體 績效

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