00927配息上漲 除息前該加碼？網曝「影響買進時間關鍵」

ETF近年非常熱門，有網友投資00878、00927、0056，資金配置為3:3:4，不過近日發現00927本季配息從0.22上漲到0.36元，讓他猶豫是否除息前加碼。其他人則建議，要領息的話張數越多越好，如果認為該標的會填息，就在除息後買進，若是擔心除息後立刻填息、買不到，就在除息前買進。

一名網友在PTT發文表示，他從去年開始投資ETF，由於認為成長性較高，因此選擇投資00878、00927、0056，資金配置為3:3:4，領息後也會再將資金投資複利。

該網友說，00927本季股利從0.22上漲到0.36元，因此讓他很心動，想要在除息前加碼。00927成分股包括聯發科、台積電、聯電、日月光、聯詠、瑞昱、力成、環球晶、世界、中美晶，是少數高股息ETF中納入台積電的標的。

其他人則留言「領息是左手換右手，除息前後買沒差」、「00927掛牌就有買7張放除息前幾天再繼續加」、「我是打算在除息前一天買」、「多買一點之後才不會後悔」、「你如果覺得他會填息，你就除後買」、「要領息的話張數越多越好啊」、「你如果覺得除後秒填息買不到，你就除前買」。

還有人留言「幾百幾千塊的話不用顧慮太多，繼續買」、「繼續買就對了，年年都漲贏大盤」、「927好標的，建議把878換成927」、「除息完再撿便宜不好嗎」、「如果有信心各種意義上差距不大」、「都確定要存了，就先買個10年」、「今年半導體復甦，根本甜」。