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用0056、00878、00919自組月配息領紅包！ 他：錢存銀行被通膨吃光光

聯合新聞網／ 撲滿日記
台股示意圖。（美聯社）
台股示意圖。（美聯社）

2024年第一包紅包不是銀行給的利息，是ETF給的配息。

先前撲滿在Dcard理財版上，看到一篇分享文，作者分享身邊有人說：不要傻傻把錢存銀行，可以拿去投資。

錢傻傻存銀行錯了嗎？小編認為沒錯，這方法很穩且固定領利息，但是你的存款也隨著時間慢慢變小...

最主要的原因就是通貨膨脹把你的存款吃掉了！最近才看到手搖飲又漲價了；不光是飲料，整個社會的商品及服務持續漲價，物價逐漸上漲，同樣的貨幣所能購買的東西就會逐漸變少。

通貨膨脹在一、兩年內似乎看不出影響，但幾年或幾十年後，你就能具體感受到錢變得有多小。

對儲蓄有何影響？

錢放在銀行帳戶中，即使利息不錯，遇到通貨膨脹，你所賺的利息也會貶值一些。

對股票投資有何影響？

買股票可以抗通膨，因為企業的營收與獲利會跟著通貨膨脹的步伐增長。也就是說，當消費品和生產物料漲價時，股票也會漲價。 股票是個不錯的抗通膨工具，因為其獲利超過被通膨吃掉的錢。通貨膨脹率上升，消費者的購買力就會減弱，企業的利潤就會變少，從而影響股價。

回想起人生第一次投資是購買ETF，0056元大高股息

為何選它？就是想參加除息尋求高股息配息，除息後以較低成本增持的「配完再買」，進而透過拿到的股息源源不絕...

再來就是看中它「國民ETF」，台灣成立時間最久的台股高股息ETF！目前已經連續13年填息創紀錄，雖然撲滿只參與到3年時間，不過沒關係，繼續參加未來的紀錄。

2024年第一個紅包來至0056的配息，元大投信1月2日發布第一階段公告， 0056預估配息0.66元，另外若以公告前一天收盤價37.17元計算，年化殖利率達7.1%。

月月領息組合

結論

參加除息尋求高股息配息，除息後以較低成本增持的「配完再買」，但需注意填息才是重要~不然領股息就只是左手換右手罷了，0056連續填息年數即將挑戰第14年，而且去年平均僅13個交易日即完成填息，不錯不錯繼續保持唷！

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

◎本文內容已獲 撲滿日記 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

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