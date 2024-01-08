00713+0056是組月配息的關鍵角色！ 他：今年更會集火布局這檔
股息要能Cover你自己，也要能Cover對你而言最重要的人，這一直是槓桿哥提倡的存股理念之一，我從去年開始組月月配現金流，713跟56更是關鍵角色，因為持有這兩支ETF就能讓你一年有8個月可以領股息。
00713去年整年股價+13.46（36.44%），配發股息共3.04元，股價也突破50大關，00713在改制季配息之後簡直煥然一新，股息跟股價都非常強勢，我自己是非常滿意目前的殖利率，一季配到0.84非常香呀。
0056去年整年股價+11.91（46.72%），配發股息共2.2元，做為老牌高股息ETF，也將在今年開始完整年度的季配息，0056也是我今年會集火布局的標的，最主要的用意就是讓月配現金流更加強大。
2024年0056第一季配息公佈了，2024年第一季0056每股配0.66元，0.66元一季乘以四季的話，預估2024年整年金額可以為每股2.64元，高於2023年一整年的配發金額。以2024/1/5收盤價36.55算，殖利率高達7.2%。
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