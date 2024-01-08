快訊

台灣團客赴陸禁令解除 兩岸包機13航點開放春節可飛

00713+0056是組月配息的關鍵角色！ 他：今年更會集火布局這檔

聯合新聞網／ 槓桿存股哥
台股示意圖。（美聯社）
台股示意圖。（美聯社）

股息要能Cover你自己，也要能Cover對你而言最重要的人，這一直是槓桿哥提倡的存股理念之一，我從去年開始組月月配現金流，713跟56更是關鍵角色，因為持有這兩支ETF就能讓你一年有8個月可以領股息。

00713去年整年股價+13.46（36.44%），配發股息共3.04元，股價也突破50大關，00713在改制季配息之後簡直煥然一新，股息跟股價都非常強勢，我自己是非常滿意目前的殖利率，一季配到0.84非常香呀。

0056去年整年股價+11.91（46.72%），配發股息共2.2元，做為老牌高股息ETF，也將在今年開始完整年度的季配息，0056也是我今年會集火布局的標的，最主要的用意就是讓月配現金流更加強大。

2024年0056第一季配息公佈了，2024年第一季0056每股配0.66元，0.66元一季乘以四季的話，預估2024年整年金額可以為每股2.64元，高於2023年一整年的配發金額。以2024/1/5收盤價36.55算，殖利率高達7.2%。

◎本文內容已獲 槓桿存股哥 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00713元大台灣高息低波 0056元大高股息 ETF 季配息

延伸閱讀

00770已預約今年配息王…連續兩年殖利率達10％！ 專家：美股創新高如體重只是早晚問題

0056想要殖利率8％需要多少價格買進？ 他：2023年漲幅高達47.24％

00929、00919、00878、0056比較！ 他：這檔至掛牌以來每月績效都正報酬

00919是年終獎金最好的歸宿？ 專家：去年大部分投資人都領股息又賺價差！

相關新聞

00713+0056是組月配息的關鍵角色！ 他：今年更會集火布局這檔

股息要能Cover你自己，也要能Cover對你而言最重要的人，這一直是槓桿哥提倡的存股理念之一，我從去年開始組月月配現金流，713跟56更是關鍵角色，因為持有這兩支ETF就能讓你一年有8個月可以領股息。

00929、00919、00878、0056比較！ 他：這檔至掛牌以來每月績效都正報酬

唯一掛牌以來每月正報酬的高股息ETF竟然是它！

國泰金報告：龍年看好消費性電子股、兩檔 ETF 穩健抱

國泰金控（2882）今（8）日發布報告表示，子公司國泰世華銀認為，歷經3年多庫存調整，加上換機需求，消費性電子在今年可望...

00882變成中信中國「低」股息？ 他：持有金融股成分高不解為何配息驟降

固然香港股巿崩跌，但中國內地的銀行業績仍維持在穩定的水準，我們專注在2022年的派息與2021年作比較，僅中國銀行減幅最大，達到年減2.7%，另中信銀行則是逆勢增加了1.8%的配息。

12月債券 ETF 市受益人數00933B增加最多 1月8日開放新額度申購

債券市場熱絡，多檔債券 ETF 在去年追募不斷，其中2023年10月19日掛牌的國泰10Y+金融債 ETF（00933B...

解保單買00937B、00933B合適嗎？ 她提醒：別以為投資ETF的息都是固定的！

解約了兩張儲蓄險，想放在債券每月固定領息，原本兩張儲蓄險每年可領1萬，現在解約金大概有17萬，建議放哪個債券ETF年領可超過1萬的嗎？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。