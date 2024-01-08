00713+0056是組月配息的關鍵角色！ 他：今年更會集火布局這檔

固然香港股巿崩跌，但中國內地的銀行業績仍維持在穩定的水準，我們專注在2022年的派息與2021年作比較，僅中國銀行減幅最大，達到年減2.7%，另中信銀行則是逆勢增加了1.8%的配息。

2024-01-08 11:27