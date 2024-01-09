買00929「秒加薪18%」 他每月多收1萬！3原因能無腦定存

台股ETF人氣旺，00929規模有10億以上的增長。投資人開心表示，00929配息上漲到0.13元，直接加薪18%，他持有80張00929，每月又加薪一萬元，直呼「ETF都跟神經病一樣超猛的，00929規模千億、穩定填息、科技股成分能穩定成長，最適合無腦定存」。

一名網友在論壇Dcard發文表示，00929配息從0.11元上漲到0.13元，他嗨喊「真的懷疑台灣股市發生什麼事情，直接加薪18%」，他表示，若是以收益平準金來看，每次配息0.11元不是問題，若開始降息還會更穩，看來0.13元還能領一陣子，等於若是買到19.5元以下，殖利率都破8%。

該網友表示，雖然「去年ETF都跟神經病一樣超猛的」，但是00929有多個優點，如規模千億、穩定填息、科技股成分能穩定成長等，非常適合無腦定存，目前他持有80張00929，等於每月又加薪一萬，他感嘆的說，「自認是個自己買股都賠錢的韭菜，從有929開始真的感受到什麼叫做投資了」。

其他人則留言「00929也才出半年，說穩定填息還太早了」、「這支是我唯一看好的」、「感覺是因為股價上漲，就提高配息金額維持殖利率，就像 00919 去年最後一次季配調高到0.55元讓股利率維持10％一樣」、「誰跟你保證科技股可以穩定成長的」。

還有人說「不要小看8%，贏很多高股息了，我也是往50張邁進，希望穩定0.13」、「8%+月配，屌打全世界，929就4我的神」、「看了我都想把0056轉過來了，一張好貴呀」、「被00919激到了吧，不過我還是比較喜歡00919」、「可以填息再覺得爽」。