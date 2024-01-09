大學生月投5千想買00935＋006208 網1原因籲全買後者
ETF近年大熱，連年輕人都喜歡存股投資。一名大學生打算每月投資5000元，定期定額00935、006208，不過其他人一致認為，這兩檔標的成分處重複性太高，加上投資金額低，沒必要分兩檔，建議他選擇006208。
一名網友在論壇Dcard上發文表示，他是一名大學生，手中持有2000股00919、40股006208，近日想投資00935，每月可投資金額5000元，另有5000元定存，他規劃每月投資00935、006208各2000到2500元。
其他人則留言「感覺5000都直接丟006208就好了，真的喜歡00935的話分個2000過去吧，也很推換成每個月150-200鎂的VOO」、「金額不大建議先集中在一檔就好囉，如果對科技產業有研究，也看好科技產業的話，可以丟935，反之如果不太了解就建議可以投在市值型的6208即可」。
還有人留言「6208跟935持股太過相似，選一個就好，喜歡台積電多一點6208，台積電分一點給其他電子就935」、「6208根935可以擇一，貝塔值一定935較高，所以存935心態要好，不然一個波動你就會想下車了」。
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