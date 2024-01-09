大學生月投5千想買00935＋006208 網1原因籲全買後者

考量到通膨的可能性，Bowman指出，如果通膨在未來的一段時間內能夠逐漸向聯準會目標2%靠近，那麼才有可能開始考慮調整Fed的利率政策。而在Bowman看來，她認為美國還沒有達到可以降息的階段。

2024-01-09 08:43