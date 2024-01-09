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00919殖利率10% 他驚「有夠吸引人」想單壓！網曝2可能風險

聯合新聞網／ 綜合報導
網友想投資00919。(本報系資料庫)
網友想投資00919。(本報系資料庫)

本月台股ETF增加最多的是00919群益台灣精選高息ETF，規模也一舉衝上千億大關，來到1003.53億，成為第5檔千億台股ETF。PTT網友想要「靠00919每年領10%殖利率股利」，直呼「有夠吸引人」，不過也有人提醒，「你有想過大盤修正後，或是配息突然像00900這樣你能撐下去？」

群益投信指出，00919追蹤指數的選股邏輯是最大亮點，00919在每年5月底依已公告的殖利率排序，選出前30名為成分股，配置在真正的高股息股票；12月換股時則根據上市櫃公司前3季季報，選出當年度EPS成長率高的股票，預先挑選出未來能配出高息的獲利成長黑馬。

一名網友在PTT發文表示，他近期想投資高殖利率、CP值高的ETF，正好看賞00919，一看股利搭配股價，每年殖利率高達10%，一季配發0.54元、一年領2.16元股利，他直呼「有夠吸引人」。

該網友表示，00919成分股多是以高殖利率的個股為主，持股產業集中科技業，也有景氣循環股，另配有收益平準金機制，股利可以穩定配發。00919已達到千億市值，風險相對較小，但是成立時間不久，是風險之一，他好奇「單壓00919每年領10%股利是好的策略嗎？」

其他網友留言「不行，10%只有個股有」、「也有可能拿本金出來配，不一定是拿股利來配」、「我覺得漲10%你可能就賣了」、「我已經壓身家融資買進，你還沒買？」、「也不是每個散戶都有勇氣敢無腦ETF的」、「質押都在買了，何況單押」、「買正2，之後自己賣10％的股票出來」。

還有人留言「發現投資聖經了快點信貸借下去all in 套利」、「講殖利率，不講報酬率，是騙人不懂」、「財富密碼，低調」、「沒時間證明的都是未知數」、「你有思考過美股崩盤、大盤崩盤、etf崩盤」、「在22塊前都可以買」、「你要先確認他所選公司配息都能年年好，不然這只是短期而已」、「後面會有人買，拿他的錢配給你」。

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