00929、00919、00878、0056比較！ 他：這檔至掛牌以來每月績效都正報酬

唯一掛牌以來每月正報酬的高股息ETF竟然是它，加碼18%太狠我還不買爆！

又是公布00929每月績效追蹤的時間，高息ETF到12月底名次有變動

00929成立起算到2023年底，與0056、00878、00919、0050比較，不含息績效竟然是第一名，更難能可貴的是，績效從掛牌以來，每個月都是正報酬，是2023年正報酬最多月份的高股息ETF！

00929於11月配息後，除快速填息，後續表現出乎意料，沒有出現明顯回頭修正，卻又開始一路往上。

2023年台股ETF大放異彩，各項績效表現都讓投資人開心迎新年。台股經過11月大漲後，所有高股息ETF 或多或少跟著受惠，為了公平起見，抓來5大千億ETF，所有績效都不含中間的配息，一切讓數字說話。

本文就來整理一下目前市場上最熱門的四檔高息ETF截至112年12月29日的整績效表現，大家可以從10月、11月、12月績效數字，同時對照0050績效，一切讓數字說話，就知道實際的表現。（註：因為00929是從6月9日發行，所以只能比較6月9日後的績效，每個月我都有整理相關績效）。

壹、6月9日至10月底績效表現

0056、00878、00919、00929不含息6月9日至10月底績效高低排列如下

第一名：復華台灣科技優息（00929）16.11% 第二名：元大高股息（0056）9.59% 第三名：群益台灣精選高息（00919）7.34% 第四名：國泰永續高股息（00878）4.35%

對比6月9日至10月底同期間0050績效是-5.8%。

貳、6月9日至11月底績效表現

第一名：復華台灣科技優息（00929） 112年6月9日收在15.39元，11月30日收在18.38元，績效是+19.42%（若是以6/9掛牌15元計算，績效是+22.5%）。 第二名：元大高股息（0056） 112年6月9日收在31.78元，11月30日收在35.08元，績效是+10.38% 第三名：群益台灣精選高息（00919） 112年6月9日收在19.81元，11月30日收在21.65元，績效是+9.28%。 第四名：國泰永續高股息（00878） 112年6月9日收在18.97元，11月30日收在20.59元，績效是+8.53%。

對比6月9日至11月底同期間0050績效

112年6月9日收在127.8元，11月30日收在131.35元，績效是+2.7%。

參、6月9日至12月底績效表現

第一名：還是復華台灣科技優息（00929） 112年6月9日收在15.39元，12月29日收在19.15元，績效是+24.4%（若是以6/9掛牌15元計算，績效是+27.6%）。 第二名：元大高股息（0056） 112年6月9日收在31.78元，12月29日收在37.4元，績效是+17.68%。 第三名：國泰永續高股息（00878） 112年6月9日收在18.97元，12月29日收在21.8元，績效是+14.91%。 第四名：群益台灣精選高息（00919） 112年6月9日收在19.81元，12月29日收在22.26元，績效是+12.36%。

對比6月9日至12月29日底同期間0050績效：

112年6月9日收在127.8元，12月29日收在135.45元，績效是+5.98%。

肆、00929不含息績效繼續領先

0056、00878、00919、00929高息ETF，竟然績效都打敗同時期0050，之前笑稱買高息ETF會去睡公園的人，最近還笑說這些高息ETF都是垃圾，00929還是垃圾之王？一切讓數字說話，誰被打臉，不用明說了。

到去年12月底，第一名還是00929，原本第二名的00919竟然被0056、00878超車。

名次每月都可能變化，所以00929若能維持第一名就更難能可貴，希望能繼續維持下去，就跟它們每個月穩定的配息一樣，每個月複製貼上第一名。

過去的績效不能擔保未來一定可以複製，無論個股或是指數型ETF，每年都會有不同的表現，沉溺於過往美好回憶的人，往往容易錯過新的美好事物。

伍、兩個帳號同時買進實驗

站上19元後，不少人開始規劃要先賣出入袋，但是我因為要實驗一年分批買進100張，我就會持續實驗下去，不會偷跑先賣出，直到明年7-8月滿一年再來檢視投資滿一年整體績效。

因為復華投信宣布將配息從每月0.11元提高到0.13元，殖利率約8%。決定另外用一個帳戶直接買進100張，之前帳戶會維持每週買進，只要績效維持，就會繼續維持既有操作模式。

警語：文章內容不是對任何證券作買賣邀約，這只是創作者分享自己的交易邏輯與觀察心得，並非給讀者任何投資建議，股票投資有賺有賠，請務必獨立思考自行決定，文中內容之舉例只是為了讓讀者能清楚了解創作者的思維，請勿以此文章做為買賣依據。

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