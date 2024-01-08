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解保單買00937B、00933B合適嗎？ 她提醒：別以為投資ETF的息都是固定的！

聯合新聞網／ 財經雪倫
台股示意圖／聯合報系資料庫
台股示意圖／聯合報系資料庫

解保單買高股息ETF可以嗎

這二天相繼有投資朋友詢問想將保單解約改買高股息ETF，問可不可行？

每個人的保單內容不同，很難概一而論。

雪倫建議在解約前，再檢視保單內容，因為一旦解約就不能反悔，而且一般保單解約拿回的金額會打折，所以確定解約前真的要先想清楚。

以這位在YT留言的投資朋友為例，他提到：

最近解約了兩張儲蓄險，想放在債券每月固定領息，原本兩張儲蓄險每年可領1萬，現在解約金大概有17萬，建議放哪個債券ETF年領可超過1萬的嗎？

目前考慮00937B、00933B；但937b目前溢價，不知是否合適？

雪倫淺見

都解約了才問這問題，每年可以從儲蓄險拿到的1萬，這個金額不會異動。

但千萬不要以為投資債券ETF的息會像定存利率一樣不動，債券ETF的債息雖然不像個股、產業等ETF波動大，但還是會有波動。

這位投資朋友希望手上的17萬能領息1萬，換算配息率約5.8%，那就要找債息率、配息率落在5.8-6%的標的，但真的不要誤會投資ETF的息都是固定的，這誤會可大了！

投資真的還是要先做好功課，不要衝動啊！

◎本文內容已獲 財經雪倫 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00937B群益ESG投等債20+ 00933B國泰10Y+金融債ETF 債券ETF

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