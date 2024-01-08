今天台股「美國長天期債券ETF」應該會有小跌空間！ 她：預計日本旅遊者可留意匯率

上班前碎碎念系列

美國上週五公布多項經濟數據，不過在財政部長葉倫（Janet Yellen）宣稱美國經濟已經成功「軟著陸」後，穩定市場信心，道瓊、標普、那史達克、費半都收漲。

根據彭博社報導，葉倫表示經濟有望平穩過渡，避免嚴重的衰退或通膨風險。在美國新增非農就業人數及失業率表現皆優於市場預期的情況下，美債殖利率最終收漲，10年期美國公債殖利率站穩4%、20年期則來到4.359%，表示沒有意外的話，今天台股美國長天期債券ETF應該有小跌的空間。

至於美元部分，由於經濟數據表現優於預期，市場進一步調整降息預期，從原先預期3月延後至6月，加上美債殖利率也回升，因此美元指數也反彈。

女子今天有空的話會多留心美債，如果有計畫到日本旅遊的朋友，也可以留意日圓匯率，目前新台幣兌日圓又再度來到0.21開頭，像我持有日圓雙幣卡，如果匯率不錯就會考慮分批換匯。

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