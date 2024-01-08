0056想要殖利率8％需要多少價格買進？ 他：2023年漲幅高達47.24％

台灣集中保結算所大數據平台1/4公布去（2023）年台股回顧數據，資料中顯示，2023年台股首次開戶有年輕化趨勢，19歲以下新開戶比例攀升，從15.26％上升至21.07％，顯見投資理財教育向下扎根趨勢成形。 值得注意的是，各個年齡層持股偏好差異極大，22歲以下學生投資族群偏好ETF，而66歲以上退休族卻反而以個股為主，在該族群前20大持股中，沒有一檔台股ETF進榜。

2024-01-06 07:00