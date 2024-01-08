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0056想要殖利率8％需要多少價格買進？ 他：2023年漲幅高達47.24％

聯合新聞網／ 知美Jimmy
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片

0056想要殖利率8%，多少價格買進才有機會？

2024年01月02日，元大投信官網公告，0056元大高股息ETF，今年度第一季配息，預計配發現金股利0.66元，利用公告當天的收盤價格37.17元計算，本次配息的單季配息率1.78%，年化配息率7.10%。

0056本次配息資訊如下：

配息金額：0.66元

最後買進日：2024年01月16日

除息日：2024年01月17日

配息日：2024年02月21日

0056目前最新的合理價格計算：

9%以上年化配息率，對應價格區間29.33元以下

8%~9%年化配息率，價格區間29.34~33.00元

7%~8%年化配息率，價格區間33.00~37.71元

6%~7%年化配息率，價格區間37.72~44.00元

6%以下年化配息率，對應價格區間44.00元以上

配息公告當天，0056收盤價格37.17元計算，目前價格落在7%~8%年化配息率價格區間。

全台灣最老牌高股息ETF，0056的2023年度完整績效及格嗎？

2022年12月30日，0056收盤價格25.40元

2023年12月29日，0056收盤價格37.40元

0056的2023年度價格漲幅高達47.24%，加上總共配發的現金股利2.2元，2023年度含息總報酬55.91%，勝過0050元大台灣50含息總報酬27.00%。

◎本文內容已獲 知美Jimmy 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

0056元大高股息 季配息 殖利率 ETF 績效

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