00919是年終獎金最好的歸宿？ 專家：去年大部分投資人都領股息又賺價差！

統計2023整年度，不少ETF報酬率都高達40%以上，其中又以高股息ETF為大宗，甚至有怪物級ETF配息率和報酬率都創下雙位數，讓投資人都相當驚艷，其中最受關注的莫過於超級黑馬00919，更在2024/01/04規模突破千億，成為第五檔千億台股ETF。

在過去，投資人對於高股息的配息印象，配個6%、7%就算很高了，但00919異軍突起，連續三季配出0.54、0.54、0.55元，年化配息率皆高達10%，配息率和穩定度都打破高股息ETF的天花板。這時候一定會有投資人問『配息率這麼高，會不會領了股息卻賠了價差？』，雖然領股息很重要，但是填息卻是更重要的。要如何判斷有無填息？00919在2023年一整年的含息總報酬是46.76%，當含息報酬遠高於配息率，就表示除了股息之外還有超額的報酬，也就是說，去年大部分00919的投資人，都是『領股息又賺價差』。

然而，00919這樣的好光景還能延續下去嗎？先來討論配息的部分，ETF的淨值中有一項是『可分配收益』，這就是往後配息的本錢。從前幾次配息的金額可以看出，00919的配息是採取平穩的路線，先維持固定金額一段時間(2次0.54元)，再緩步調高到0.55元，所以用帳上的『可分配收益除以上次配息金額』就可以知道他的高配息水準還能維持多少季，這樣心裡會有個底。

目前最新的可分配收益是1.73元(2024/01/03)，除以上次配息金額0.55元，1.73/0.55=3.14(季)，就代表0.55元的配息水準可以維持到今年第三季(2024年9月)。投資人也不用擔心『可分配收益』會一直降低到歸零，因為有成分股會陸續除息，譬如現在00919持股中的中美晶和聯發科都會在一月份除息，配息就會存在可分配收益中，再來就是五月份會更換成分股，鎖定『今年殖利率最高且尚未除息的30檔股票』參加除權息，所以可以想像在6~8月除權息旺季30檔成分股會不斷的發股利給00919，00919的可分配收益又會持續攀升，作為後續配息的銀彈。

至於資本利得的部分，雖然高股息ETF最重要的是成分股的配息率和穩定性，但如果也能參與到市場行情，成分股上漲後也會賺到價差，當然也是對投資人有利的。00919在12月下旬已經進行了成分股的調整，本次的持股調整為8進、8出，首先是把2023年獲利大幅衰退，會導致2024年配息率可能也會大幅衰退的航運類股剔除（陽明、萬海），而一些漲多的個股也因為預期今年股利率會降低而剔除（佳世達、廣達、大聯大、天鈺），取而代之的則是更具有成長性、高配息潛力的個股。在經過汰弱換強的調整之後，整體成分股更具有成長動能，也就是擁有未來資本利得的空間。

00919是2022年底才發行的ETF，剛開始募集的時候，因為持有一些景氣循環股，不免受到投資人的質疑，但隨著時間經過，現在回頭看00919，不只配息配得高，成立以來的總報酬更是亮眼，證實他的選股邏輯會持續汰弱換強，其實投資ETF就是看他的選股邏輯，邏輯對了就會持續換股，選出來的標的自然會有好表現。

也因為表現獲得越來越多投資人的認同，00919規模一路從2023年初的19億成長到年底的966億，快速膨脹了50倍。連最精明的八大官股也持續買超，所以說，『人算，不如指數算』，市場終究會還給優秀的選股邏輯公道的。

現在快到了上班族發放年終獎金的時間，領錢雖然很開心，但是好好的規劃也是更重要的。用年終獎金買進高股息ETF會是不錯的選擇，我覺得投資就是靠複利，盡早開始就可以享受複利的威力，一定要好好把握並做好規劃。尤其是當你選擇好目標後，不要再執著於甚麼時候買，反而是有紀律的買進。以00919來說，年化配息率高達10%，投資人要做的事就是「股利持續買回」，這樣手中的張數也會每年成長10%喔！只要持有的張數越來越多，你跟樂活退休的距離也會越來越近。

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