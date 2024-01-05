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0050、0056別再糾結選誰會睡公園了！ 他一圖曝光真相：先卡位即早投資

聯合新聞網／ 阿布達
台股。圖／聯合報系資料庫
台股。圖／聯合報系資料庫

現金放抽屜大戰ETF雙雄

2007年底 0056上市，以2008/1月作為起始點至2023：

0050含息報酬245%

0056含息報酬204%

現金放抽屜 含息報酬0%

不管是市值型或者是高股息都有很不錯的投資績效，反觀放抽屜就是0增長，與其精挑細選哪個公園比較好睡，不如先進去卡位，即早開始投資，你說呢？

2024年ETF雙雄配息除息開跑！最新配息資訊

0050配息資訊

每股配發金額：3元

參與配息最後申購日：113/1/16

除息交易日：113/1/17

預定發放日：113/2/21

推估年化殖利率：4.45%

0056配息資訊

每股配發金額：0.66元

參與配息最後申購日：113/1/16

除息交易日：113/1/17

預定發放日：113/2/21

推估年化殖利率：7.1%

*殖利率依據1/2公告配息與股價做推估

◎本文內容已獲 阿布達 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

0050元大台灣50 0056元大高股息 ETF 市值型 績效 殖利率

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