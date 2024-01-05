0050、0056別再糾結選誰會睡公園了！ 他一圖曝光真相：先卡位即早投資

根據1/3最新公布的評價結果，有台版費半之稱的新光904，過去三季配息大約0.115元，但1月調高到0.35元，幾乎是過去平均的三倍以上，單季殖利率也拉高到2.36%，在半導體ETF中是相當高的配息率

2024-01-05 14:20