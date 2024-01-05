0050、0056別再糾結選誰會睡公園了！ 他一圖曝光真相：先卡位即早投資
現金放抽屜大戰ETF雙雄
2007年底 0056上市，以2008/1月作為起始點至2023：
0050含息報酬245%
0056含息報酬204%
現金放抽屜 含息報酬0%
不管是市值型或者是高股息都有很不錯的投資績效，反觀放抽屜就是0增長，與其精挑細選哪個公園比較好睡，不如先進去卡位，即早開始投資，你說呢？
2024年ETF雙雄配息除息開跑！最新配息資訊
0050配息資訊
每股配發金額：3元
參與配息最後申購日：113/1/16
除息交易日：113/1/17
預定發放日：113/2/21
推估年化殖利率：4.45%
0056配息資訊
每股配發金額：0.66元
參與配息最後申購日：113/1/16
除息交易日：113/1/17
預定發放日：113/2/21
推估年化殖利率：7.1%
*殖利率依據1/2公告配息與股價做推估
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