00904季配ETF加碼至0.35元…放大近3倍！ 專家：100％填息平均花費16.2天

00904季配加碼到0.35元 放大近3倍

根據1/3最新公布的評價結果，有台版費半之稱的新光904，過去三季配息大約0.115元，但1月調高到0.35元，幾乎是過去平均的三倍以上，單季殖利率也拉高到2.36%，在半導體ETF中是相當高的配息率

100%來自股利所得54C

因為904不採用平準金，新光也在新聞中提到這次0.35元的配息，全部100%都是來自股利54C，也沒有配資本利得。因為股利54C在每年5月申報綜所稅時，可以享有8.5％的可抵減稅額，有利小資投資人節稅。

注意二代健保扣費張數 因為配息調高而且是100%股利，所以我們可以回推這次904的二代健保免扣費的上限是：2萬/0.35元=57,142股(57張)

100%填息 平均花費16.2天

904從2022年3月掛牌以來已經配息5次，全部都填息，最快記錄是去年第一季除完息 #隔天就填息，5次平均16.2天。

2023年含息報酬54.75% 國內組排名第6

截至1/2，904台積電+聯發科二大神山的合計占比達到45.54%，是目前合計占比最高的半導體ETF，含積量29.7%也是所有半導體ETF最高。因為聯發科在2023下半年的大漲，帶動904年度績效衝高到54%，在國內股票成分ETF排名前段班。

指數編製最簡單 審核只換約1~2檔

904是目前唯一採用「純市值排行」的半導體ETF，而因為大市值的公司排名不容易變動，所以每一季成分調整時替換的檔數相當少，刪除納入的幾乎都是排名後段的低權重股，這會有利於降低904的內扣成本，讓長線投資人獲得更多淨值的增長。

而採用市值排行就是「強者恆強」的選股邏輯，因為公司夠強，自然能在市場享有對應的股價和市值。904從設計、製造到封裝的龍頭公司或是重量級的千金高價股幾乎全部都納入，簡單易懂，績效也不差。如果實在搞不懂太多太複雜的選股因子和指數設定，其實「選最大的」反而是一種化繁為簡的策略。

00904 2024年1月配息時程

最後買進日：1/18(四) 除息交易日：1/19(五) 配息發放日：2/27(二)

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