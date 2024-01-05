00918規模暴增77倍…含息報酬逼近60％！ 專家：「填息」是它的特色

告別股市豐收的2023年，面對嶄新的2024年，大家的新年願望又是甚麼呢？當然是想要繼續在股市發大財啊。老師常常說「股海在走，知識要有」，所以要多買書跟上課來投資自己，有了正確的知識才可以做好投資。

如果不想花時間研究個股，ETF也是挺不錯的投資標的。老師一直都倡導投資ETF，具備有分散投資與汰弱換強的優點。但是現在ETF真的是多到泛濫了，很多人會來問老師該怎麼選呢？2023年剛剛結束，現在剛好是結算去年表現的時刻，可以用「規模成長」與「績效」來討論，如果規模成長率高人一等，表示受到廣大股友的喜愛。至於績效表現，這是ETF的基本盤，當然要挑績效好的。

首先來看一下「規模成長」，2023年規模成長幅度最大的，就是大華優利高填息30(00918)，現在規模已經接近100億了。很多投資人在買ETF時會考慮到規模，規模太小的ETF有可能下市，所以盡量不要挑選規模在2億元以下的。但是挑選ETF更重要的是考慮指數邏輯，好的指數會帶來好的報酬率，受到投資人喜歡後規模就會日益壯大，從00918現在將近百億的規模來看，相信這個指數編製獲得了不少投資人的認可。

接著再來看一下報酬率，00918去年的含息報酬是58.96%，打敗了0056 等高股息ETF前輩，2023年不僅規模大幅成長，績效表現也是名列前茅！

成立滿一年之高股息ETF規模前十名2023表現。資料來源：CMONEY，統計到2023/12/29收盤總報酬。

另外從配息率來看，00918因為剛上市，所以去年只有配息3次，但是總共配發1.62元，還是相當高的；用年均股價計算的話，儘管只有3次配息，年均殖利率還是有8.49 %，甚至超越老牌的高股息ETF，表現真的不錯。

一直以來，老師都強調ETF是被動追蹤指數，所以挑選對的指數很重要。不同於一般的高股息ETF，00918指數增加了「填息」這個篩選流程。要知道股利並非穩賺，如果沒有填息的話，股息也只是「左手換右手」；要注意，只有在填息之後股利才是穩賺，總資產才會成長喔。如果沒有填息的話，領股利但是賠價差，總資產反而會縮水。

我們從去年00918的股價表現來看，可以看出6月跟9月的除息都有填息，最近一次的2023/12/18除息，股價也緩步邁向填息路。也正因為填息給力，所以規模才會持續成長到接近100億。

00918標的指數是每半年(6、12月)會審核並調整成分，2024年00918最新的成分股這周三(1/3)已經生效，相關權重大家可以從大華銀投信的官網上看到。老師幫大家分析了一下，發現00918雖然科技類股的占比還是很高，但是也納入了傳產與金融產業的公司，讓ETF產業配置更平衡。

還記得「填息」是00918指數的重點吧！2023年成分股的填息狀況相當不錯，2024年新成分股的歷史平均填息率高達9成。2023年00918規模大成長，也繳出相當不錯的報酬表現，想要進場長期存股的朋友，可以趁著新成分股上場的時機來佈局，用到手的股息，賺到投資的成就感。最後再提醒一下，股利要持續買回，才會有複利的效果喔！

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