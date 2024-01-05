00919選股邏輯像00900+0056的綜合版！ 專家：是可以長期持有的一檔ETF

00919群益台灣精選高息 適不適合長期持有？

最近3年，ETF是台灣股市投資的顯學，許多過去不敢買股票的人，都開始願意買ETF。雖然我自己是以指數化投資為主，但台灣的投資人更喜歡高股息型的ETF，近幾年也不斷的有新的高股息ETF推出。

相繼推出的高股息ETF都有著不同的選股邏輯，每檔新推出的ETF都會考量投資人的需求與喜好，編制更合適的指數選股規則與配息頻率，來吸引喜歡高股息ETF的投資人，也因此，台灣股市有相當多不同類型的高股息ETF可以選擇。

這次要深入介紹的這檔「00919 群益台灣精選高息ETF」是在2022年10月20日掛牌上市的的，已上市一年多，有3次配息紀錄，市值已超過1000億，是排名第四大的高股息型ETF，也是全部台股ETF中第五大。

群益台灣精選高息（00919）

00919這檔ETF最令人追捧的一個特色是，過去3次的配息年化殖利率都高達10%左右，相較於過去的高股息殖利率大約都在5%～7%來說，能提供高達10%的年化殖利率可說是相當的吸引人，而且這不僅是短期現象，這個配息趨勢似乎還可以持續延續下去。

在決定是否要投資一檔ETF之前，首先要先真正了解它的指數選股邏輯是甚麼，選股邏輯是否合理，所挑選的成分股是否符合你對於這檔ETF的期待，甚至是配息方式是否符合你的需求。

選股邏輯

00919的選股邏輯是，會從上市櫃市值前300大的股票中，挑選出30檔符合高股息標準的成分股。成分股的日平均交易金額須高於8000萬台幣，近四季的稅後ROE須為正數，然後依據其股利率或預估股利率大小排序，挑選前30檔為成分股。

股利率指的是用董事會宣告當年度的現金股利，除以5月審核資料截止日的股價，而預估股利率則是用最近四季的現金股利，除以11月審核資料截止日的股價，再乘上累積前三季同期每股稅後盈餘成長率。

簡單說，5月底選股的時候，會挑選已經決定要配發現金股利金額的企業，換算當時的股利率，挑選最高的三十檔（當然還要符合前述交易金額和ROE等條件），然後將配息表現不好的成分股，換成當年配息狀況好的個股。12月換股的時候，會再觀察前三季的EPS成長率，汰弱留強，保留與選進今年EPS成長表現好的個股，等於是搶先布局隔年可能配出高股息的黑馬。

00919的成分股權重是以股利率為主，再依據其近6個月日成交金額之中位數來調整權重，個別權重的上限是10%，下限是0.5%。排序前15名即納入成分股，排名第16至45名則為候選，會以現有的成分股優先，按照排名挑選成分股，而12月份的換股最多只能替換8檔成分股。

因為高股息的選股邏輯是以股息率高低為主，並沒有針對特定產業做投資，所以其成分股的產業也算是分散，以最新持股來說，半導體產業占快一半，其他的還有航運股、電腦周邊與電子零組件等。12月底換股後的前5大成分股分別是長榮、聯電、瑞昱、聯詠與聯發科。

收益平準金

00919同樣也採用收益平準金制度，讓每一季的配息能更穩定，除了成分股的配息會拿來配發之外，替換成分股的資本利得也可當作配息的資金來源。

像00900加上0056的綜合版

在每年12月底替換成分股時，挑選當年EPS成長率高的個股，在隔年很可能會將企業獲利成長反應在股價與股息上，不只要賺配息，也要賺企業成長的股價增幅，這也會反應在00919的配息與淨值，盡可能降低賺了配息卻賠了價差的風險。

00919的選股邏輯像是00900加上0056，每年5月的選股邏輯像00900，會選進已公布的高股息殖利率個股，而12月的選股邏輯比較像0056，會依據企業今年的業績表現，選進預估隔年配息率會比較高的個股。

雖然00919在5月的選股方式像00900，但卻沒有00900會大量替換成分股的缺點，舉例來說：2023年5月更換成分股時，只有替換了10檔成分股（約33%），而不像00900一次換掉75%，導致交易成本大增。

還有一點不同00900的是，它一年只有2次更換成分股的時間，大幅降低交易成本，12月的變更成分股更有限制最多只能替換8檔，也大大限縮了高交易成本造成內扣費用很高的可能性。頻繁更換成分股更可能造成成分股在完成填息前就被換掉的機會，導致領了股息卻賠了價差，這一點在00919的規則設計上都已避免。

在2023年12月底的成分股調整，剔除了前三季EPS成長率較差的個股，譬如陽明（-96%）、萬海（-102%）、佳世達（-68%）與南電（-65%），替換成兆豐金（92%）、東元（93%）、中信金（51%）、神基（90%）與台肥（70%）等等獲利高成長，預期隔年的現金殖利率會表現更好的個股。

由最近一次的成分股替換可以看到，00919的篩選邏輯，選進了獲利表現由谷底翻漲的金融股與傳產股，將獲利嚴重衰退的航運股與電子股，與今年漲多導致預期股利率偏低的AI概念股替換掉了。

00919在前兩次的配息都配0.54元，第三次配息是0.55元，以除息日前一日的淨值來計算年化配息率，都有在10%左右。而且他在12月底的可分配收益還有1.73元，這表示它還可以持續配發至少3次的0.55元，意即到2024年9月那次配息，所以只要股價在22元以下，都可以有10%以上的年化配息率。

組月配息這樣搭

最近台股也很流行月配型的ETF，除了00929、00934與00936等高股息型ETF外，還有00772B、00773B與00933B、00937B債券型的月配型ETF，部分投資人追求月月配息的ETF，感覺像是每個月都可以額外領到一筆被動收入。

其實投資人並不需要追求月配息型的ETF，因為一檔ETF的報酬率包含了配發的股息與淨值成長，它所持有的成分股能配發的股息與股價漲跌是不變的，並不會因為年配息、季配息或月配息，就讓投資人可以賺得比較多。

如果想追求月配息，我會更建議用幾檔不同配息時間的ETF來組合成月配息效果，會比僅持有一檔月配息的ETF來的好。因為不同的高股息ETF有不同的選股邏輯，分散投資可以分散風險，也分散機會。

舉例來說，00919的配息時間是每年的3、6、9、12月，搭配0056（1、4、7、10月除息）與00878（2、5、8、11月除息），就可以達到每個月領息的需求。總共持有110檔個股，不重複的有82檔個股，產業與持股更分散。

相較於00929而言，只有40檔成分股，分散性就比較低，如果這次它的選股邏輯造成績效不好，投資人的資金就是百分百的受到影響，沒有分散效果。

總結

00919的選股邏輯像是結合了00900與0056的方式，一次選進已經確定的高配息股，另一次依據該年營業獲利表現，選進隔年較可能的高配息股，追求整年都可以有高配息率。它又沒有高成分股轉換率與高內扣費用的問題，其至11月的費用率只有0.33%，持股產業分散，上市後至今的股價成長也不遜於其他高股息ETF。

對於喜歡買高股息ETF的投資人來說，00919算是可以長期持有的一檔ETF。它在去年12月18日剛完成除息，除息後是一個好的買進時機，填息後也算是賺到錯過的配息機會，一月份即將領到的年終獎金，在扣除年節預計的花費後，剩餘的資金也可好好安排好的投資機會。

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