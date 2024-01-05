00770已預約今年配息王…連續兩年殖利率達10％！ 專家：美股創新高如體重只是早晚問題

才剛開年一星期，已經有ETF提前預約年度配息王了。國泰北美科技（00770）即將配發4塊股息，等於1張領4000元，以最新收盤價計算配息率超過10%。

還記得去年這個時候，這檔ETF配息同樣大方，當時每單位配2.8塊，連同這次已連續2年殖利率達10%。

一定有人納悶，這是哪來的高息ETF年年配10%？

不要誤會，這檔ETF光看名稱就知道，它是標榜以美國科技股為主的ETF，並不屬於高股息的類別。好比一籃子台積電、大立光這種股票，很難和10%高股息做聯想。

那這些股息從哪來？常理推斷主要來自「資本利得」。

整個2023年，00770含息漲幅是驚人的62%，比起美國科技指數那斯達克的43%還要高出近2成，這應該就是它配息高的原因。

另外不只去年，2020年以來這檔ETF對比那斯達克的表現，也是贏多輸少，

2020年，那指上漲44%，00770上漲33% 。 2021年，那指上漲21%，00770上漲27%； 2022年，那指下跌33%，00770下跌30%；

統計4年贏3年，坦白說這個表現擺在一眾新掛牌的科技類指數中，是毫不遜色的。所以投資ETF不見得新的比較好，重點還是編制規則！就像我們身處人肉市場，那種只暖一年的不見得是好對象，一定要拉長時間觀察，長期穩健更重要。

至於這檔ETF去年的神勇表現，源自於美股7巨頭中（蘋果、微軟、亞馬遜、GOOGLE、Meta、Nvidia、特斯拉），有5檔是其成分股（亞馬遜、特斯拉除外），而且合計比重近4成。

所以針對這檔ETF，我覺得比起連續2年配息率10%，更需要關注的還是背後的7巨頭的表現。

你要是覺得7巨頭還能引領美股進一步上攻，那這檔ETF就還有價差可期；反之，如果你覺得它們有可能跌成光頭，那就觀望為主。

不過如果你問我，我會認為美股再創新高的機會，就像我的體重一樣，時間早晚的問題。

而且這10%股息，某方面就像是拿回一部份本金，畢竟科技股漲漲跌跌，一次來回20%、30%很常見。要是續漲，那就是填息了，可以參考去年同期走勢；反之不幸跌了，起碼領回10%本金，被剝奪感也相對輕。

當然台灣本身就是一個科技為主的市場，要不要出海買美國科技ETF見仁見智，有個額外的好處是這檔配息主要來自資本利得，同時也是海外所得，因此很難被課到二代健保，另外今年海外所得免稅新制再調高至750萬元，節稅方面會更具優勢。

如果被台股折騰的心累了，或是想要體驗一下美股的波動性，這檔算是可以嘗試的敲門磚。

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