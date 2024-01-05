快訊

Jennie「離開YG心聲」全說了！告別7年公司　首度公開出走原因

印尼2火車相撞！多節車廂變形翻覆 釀至少3死

不要遺產…想「拋棄繼承」展孝心全給媽媽？律師曝千萬不可：原因有這三個

00770已預約今年配息王…連續兩年殖利率達10％！ 專家：美股創新高如體重只是早晚問題

聯合新聞網／ 股添樂 股市新觀點
台股示意圖。聯合報系資料照片／記者曾吉松攝影
台股示意圖。聯合報系資料照片／記者曾吉松攝影

才剛開年一星期，已經有ETF提前預約年度配息王了。國泰北美科技（00770）即將配發4塊股息，等於1張領4000元，以最新收盤價計算配息率超過10%。

還記得去年這個時候，這檔ETF配息同樣大方，當時每單位配2.8塊，連同這次已連續2年殖利率達10%。

一定有人納悶，這是哪來的高息ETF年年配10%？

不要誤會，這檔ETF光看名稱就知道，它是標榜以美國科技股為主的ETF，並不屬於高股息的類別。好比一籃子台積電、大立光這種股票，很難和10%高股息做聯想。

那這些股息從哪來？常理推斷主要來自「資本利得」。

整個2023年，00770含息漲幅是驚人的62%，比起美國科技指數那斯達克的43%還要高出近2成，這應該就是它配息高的原因。

另外不只去年，2020年以來這檔ETF對比那斯達克的表現，也是贏多輸少，

2020年，那指上漲44%，00770上漲33% 。

2021年，那指上漲21%，00770上漲27%；

2022年，那指下跌33%，00770下跌30%；

統計4年贏3年，坦白說這個表現擺在一眾新掛牌的科技類指數中，是毫不遜色的。所以投資ETF不見得新的比較好，重點還是編制規則！就像我們身處人肉市場，那種只暖一年的不見得是好對象，一定要拉長時間觀察，長期穩健更重要。

至於這檔ETF去年的神勇表現，源自於美股7巨頭中（蘋果、微軟、亞馬遜、GOOGLE、Meta、Nvidia、特斯拉），有5檔是其成分股（亞馬遜、特斯拉除外），而且合計比重近4成。

所以針對這檔ETF，我覺得比起連續2年配息率10%，更需要關注的還是背後的7巨頭的表現。

你要是覺得7巨頭還能引領美股進一步上攻，那這檔ETF就還有價差可期；反之，如果你覺得它們有可能跌成光頭，那就觀望為主。

不過如果你問我，我會認為美股再創新高的機會，就像我的體重一樣，時間早晚的問題。

而且這10%股息，某方面就像是拿回一部份本金，畢竟科技股漲漲跌跌，一次來回20%、30%很常見。要是續漲，那就是填息了，可以參考去年同期走勢；反之不幸跌了，起碼領回10%本金，被剝奪感也相對輕。

當然台灣本身就是一個科技為主的市場，要不要出海買美國科技ETF見仁見智，有個額外的好處是這檔配息主要來自資本利得，同時也是海外所得，因此很難被課到二代健保，另外今年海外所得免稅新制再調高至750萬元，節稅方面會更具優勢。

如果被台股折騰的心累了，或是想要體驗一下美股的波動性，這檔算是可以嘗試的敲門磚。

◎本文內容已獲 股添樂 股市新觀點 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00770國泰北美科技 美股 科技股 特斯拉 台積電 成分股

延伸閱讀

謝金河稱「漲多是最大利空」 網酸：做多訊號來了！1類人怕爆

遺產都不要…想「拋棄繼承」展孝心都給媽媽！ 律師曝千萬不可：原因有這三個

00919選股邏輯像00900+0056的綜合版！ 專家：是可以長期持有的一檔ETF

運價漲帶動航運股！網嗨喊「考古題快抄答案」：準備數鈔票

相關新聞

00770已預約今年配息王…連續兩年殖利率達10％！ 專家：美股創新高如體重只是早晚問題

國泰北美科技（00770）即將配發4塊股息，等於1張領4000元，以最新收盤價計算配息率超過10%。

00918規模暴增77倍…含息報酬逼近60％！ 專家：「填息」是它的特色

00918因為剛上市，所以去年只有配息3次，但是總共配發1.62元，還是相當高的；用年均股價計算的話，儘管只有3次配息，年均殖利率還是有8.49 %，甚至超越老牌的高股息ETF，表現真的不錯。

00919選股邏輯像00900+0056的綜合版！ 專家：是可以長期持有的一檔ETF

00919這檔ETF最令人追捧的一個特色是，過去3次的配息年化殖利率都高達10%左右，相較於過去的高股息殖利率大約都在5%～7%來說，能提供高達10%的年化殖利率可說是相當的吸引人...

0050擬配3元…去年殖利率不到4％！ 專家：並非高配息就好

0050去年發放4.5元，對比約132元的股價而言，殖利率不到4％，跟一般多數個股或高息ETF相較之下確實不高。

除00937B外的五檔債券ETF觀察清單！ 她評00882：別看到高股息就衝動

00882光從掛牌以來的走勢來看，其實也反映了：中國經濟不振、港股與台股黃金交叉的趨勢

兆豐龍頭等權重 ETF 新增16檔成分股 掌握台股上揚

台股在類股良性輪動的格局下，產業類權值股有所表現，分散各產業將獲得各產業上漲紅利，去年2023年12月份台股產業中報酬率...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。