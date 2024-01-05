0050擬配3元…去年殖利率不到4％！ 專家：並非高配息就好

那天網路上大家都在關心0056配息0.66元之際，其實元大另外一檔老牌ETF0050也在當時公佈這項消息。0050擬在1/17日發放3元的股息，相較於去年同期的2.6元，確實有所成長。

0050去年發放4.5元，對比約132元的股價而言，殖利率不到4％，跟一般多數個股或高息ETF相較之下確實不高。但是不少人對於市值型ETF有所偏好，那麼老牌的0050或雙胞胎006208絕對是台股市值型ETF的好選擇！

0056的配息讓許多網友的心情嗨翻，反觀0050的消息就相對少了大家的關注，不是說高配息就好，而是清楚自己現階段的投資目標是什麼，該採用什麼樣的策略去應對，才會選擇出適合自己的商品啊！

青菜蘿蔔各有喜好，選擇哪種ETF都不會讓你睡公園，但忌諱的是人云亦云，網路上夯什麼就跟風買，入手一堆不適合自己的商品，那才是冤大頭啊！

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