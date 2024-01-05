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他投資0056、00713想再買債！網狂推買00937B：要起來了

聯合新聞網／ 綜合報導
網友想投資債券。圖／聯合報系資料庫
網友想投資債券。圖／聯合報系資料庫

有網友投資0056、00713，為了追求達到「月月配息」的目的，他考慮再投資00937B，或是再買進00878，自組高股息月月配。不少人建議他投資美債ETF，有人認為，「按照過去股債蹺蹺板經驗，我覺得債要起來了」。

一名網友PTT發文表示，他手上持有多檔個股，另有投資0056、00713，考慮到債券溢價，加上00937B的追募下來了，近期溢價應該會收斂一點，「FED最近都在放鴿，之後應該也有利差可以賺」。他考慮投資00937B投等債ETF，或是再買進00878，自組高股息月月配。

其他人則留言「買債坐等利差」、「按照過去股債蹺蹺板經驗，我是覺得債要起來了啦，真的蠻想佈局一些債的，建議直接買」、「我當初先買878後面改713，我蠻後悔當初沒直接選713」、「937B的話現在追募下來，我也偏向直接買，再前一陣子我會建議自組月配，畢竟前陣子這檔溢價到6%」、「高股息ETF搭美債ETF，閉著眼睛買」。

還有人留言「升息循環應該是要結束了，937B溢價如果有控制是可以買，這檔我看是不錯」、「自組ETF好處就是省管理費」、「自組還能分散風險，就是713貴了點」、「929+937B+713=無敵」、「937B溢價收斂買不錯啊，若長期不賣，出借再賺4%~6%」。

高股息 ETF PTT 0056元大高股息 00713元大台灣高息低波 00937B群益ESG投等債20+

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