靠0056月領股息1-10萬要持有幾張？ 他：去年含息總報酬率55.91％

ETF近年非常熱門，有網友投資00878、00927、0056，資金配置為3:3:4，不過近日發現00927本季配息從0.22上漲到0.36元，讓他猶豫是否除息前加碼。其他人則建議，要領息的話張數越多越好，如果認為該標的會填息，就在除息後買進，若是擔心除息後立刻填息、買不到，就在除息前買進。

2024-01-10 09:56