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靠0056月領股息1-10萬要持有幾張？ 他：去年含息總報酬率55.91％

聯合新聞網／ 知美Jimmy
台股示意圖。 （聯合報系資料庫）
台股示意圖。 （聯合報系資料庫）

想要利用0056平均月領1~10萬元，總共需要持有幾張才夠？

2024年01月02日，元大投信官網公告，0056元大高股息ETF，今年度第一季配息，預計配發現金股利0.66元，利用公告當天的收盤價格37.17元計算，本次配息的單季配息率1.78%，年化配息率7.10%。

0056本次配息資訊如下：

配息金額：0.66元

最後買進日：2024年01月16日

除息日：2024年01月17日

配息日：2024年02月21日

0056元大高股息ETF，平均月領1~10萬元配息表

想要月配1萬，年配12萬，需要持有45.455張，總成本168萬9563元

想要月配3萬，年配36萬，需要持有136.364張，總成本506萬8650元

想要月配10萬，年配120萬，需要持有454.546張，總成本1689萬5475元

全台灣最老牌高股息ETF，0056的2023年度完整績效及格嗎？

2022年12月30日，0056收盤價格25.40元

2023年12月29日，0056收盤價格37.40元

0056的2023年度價格漲幅高達47.24%，加上總共配發的現金股利2.2元，2023年度含息總報酬55.91%，勝過0050元大台灣50含息總報酬27.00%。

以上計算採用0056第一季配息公告資訊預估，不保證未來現金股利金額、配息不一定填息；粉專內容無提供任何投資買賣建議，投資有風險，買賣前請自行判斷。

◎本文內容已獲 知美Jimmy 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

0056元大高股息 景氣燈號 ETF 報酬率 季配息 殖利率 0050元大台灣50

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