靠0056月領股息1-10萬要持有幾張？ 他：去年含息總報酬率55.91％
想要利用0056平均月領1~10萬元，總共需要持有幾張才夠？
2024年01月02日，元大投信官網公告，0056元大高股息ETF，今年度第一季配息，預計配發現金股利0.66元，利用公告當天的收盤價格37.17元計算，本次配息的單季配息率1.78%，年化配息率7.10%。
0056本次配息資訊如下：
配息金額：0.66元
最後買進日：2024年01月16日
除息日：2024年01月17日
配息日：2024年02月21日
0056元大高股息ETF，平均月領1~10萬元配息表
想要月配1萬，年配12萬，需要持有45.455張，總成本168萬9563元
想要月配3萬，年配36萬，需要持有136.364張，總成本506萬8650元
想要月配10萬，年配120萬，需要持有454.546張，總成本1689萬5475元
全台灣最老牌高股息ETF，0056的2023年度完整績效及格嗎？
2022年12月30日，0056收盤價格25.40元
2023年12月29日，0056收盤價格37.40元
0056的2023年度價格漲幅高達47.24%，加上總共配發的現金股利2.2元，2023年度含息總報酬55.91%，勝過0050元大台灣50含息總報酬27.00%。
以上計算採用0056第一季配息公告資訊預估，不保證未來現金股利金額、配息不一定填息；粉專內容無提供任何投資買賣建議，投資有風險，買賣前請自行判斷。
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