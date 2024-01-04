投資0056是住飯店真的不會睡公園！ 專家教這樣買：過去四次最高上漲90％

0056股東真的不會睡公園，還睡飯店

網路有傳說買高股息ETF如0056會睡公園，看起來還真的不會，去年一整年含息報酬是58%，然後過去五年含息報酬117%，十年含息報酬184%（2023截止，CMoney 統計資料）。這種報酬是要睡飯店，看是要涵碧樓還是虹夕諾雅谷關才對吧？

前陣子聖誕節當天我才剛幫大家展望2024，就有提到以0056為例，過去13年配息全部都填息沒掉漆，填息能力非常強悍。我還有幫大家整理「不含資本利得可分配收益」還有4.91元，這就是理性去判斷配息是否還有底氣的依據。

我覺得也很有機會今年一整年股利會超過去年的2.2元加總，為何如此看好，因為0056這次加碼公布已實現資本利得比重，去年第四季的成分股漲幅，有超過六成在換股時獲利了結，變成可以配息的來源，加上既有的股息收入，可分配收益已經超過7.5元，都將在未來陸續配出，真的很難睡公園。

其實我覺得0056真的有在進步，從過去的年配息變成季配息，可以幫小資族們減少被課二代健保補充稅的可能。

除此之外，其實對小資族而言，配息次數比較多也會讓投資的心態更加堅定，因為人性就是這樣，要有回饋要有感才會正向循環。沒想到我以前念生技博士時候唸到生理的正向回饋（positive feedback）完全適用在人類的投資行為上，為什麼存股族容易賺錢，就是因為有正循環所以願意堅持，持續定期定額，然後越來越有耐心。

最後聊一下大家最關心的事，展望今年怎麼看高股息相關ETF呢？畢竟去年歸去年，今年又要重新開始。我覺得大家可以往景氣對策訊號去看，在0056成立以來，其所追蹤的「臺灣高股息報酬指數」跟「景氣對策信號分數」的連動性。

其中可以看到從景氣低檔到熱絡時，分別有 2009、2012、2016、2020等四次，臺灣高股息報酬指數最少上漲15.4％，最高上漲90.3％。而目前景氣對策燈號只回到20分，在景氣還沒過熱的狀態下，代表經濟還在回溫並重返成長軌道。

結論

選股池是ETF好壞重要的一環，0056成分股來源是台灣前一百五十大市值的50檔公司，也就是說景氣好的狀態下，前一百五十大的業績難道會不好嗎？

是高股息ETF不但不會睡公園，甚至還能吃大餐睡飯店，五年累積報酬超過100％，這自己投資過就知道多不容易了。因此定期定額的請維持自身紀律，投資不是為了現在賺多少錢，而是十年後有ETF幫你持續賺錢，不用過著每天追高殺低的生活，這才是投資跟生活的平衡。

最後買進日：2024/1/16(二) 除息日：2024/1/17(三) 配息日：2024/2/21(三)

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