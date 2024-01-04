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0056今年再飆50％機率不大…但即便下跌空間也有限！ 專家：續漲配息就向上反映

聯合新聞網／ 股添樂 股市新觀點
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

0056 2024年第一季配息數字出爐了，每單位預估配發0.66元，換算下來單次配息率1.77%，算是非常大方的數字。

能夠這麼大方，主要原因是這檔ETF去年光是含息漲幅就高達58%，12月換股時大幅實現獲利，使得目前光是帳面資本利得就有6.69塊。

這個數字幾乎可以篤定接下來幾次配息要出現「不如預期」的機率微乎其微，甚至有機會逼近7%。

不過就算今年配息率樂觀預估近7%，相較於去年超過50%的漲幅數字，仍是小菜一碟。畢竟1年漲5成，都可以抵過6、7年的配息。

現在股民最關心的問題是，這檔ETF還能不能夠複製2023年的神勇表現？尤其今天大跌300點，想跑的人更多了，要不乾脆先賣一趟？下跌再買回來？

先說結論，我認為0056要再漲50%機率不大！但也不至於需要先跑。

漲幅部分，因為0056去年的表現，已經是僅次於2009的歷史第二高。2009年是因為前一年剛歷經金融海嘯才有的絕地大反彈；去年則是受到AI題材激勵、剛好成分股多點開花。這都是需要巧合再巧合才會發生的情況，並不會是一個常態。

不過真要下跌嘛？我認為空間應該也有限。因為目前0056仍有大量AI概念股，這個題材起碼未來2年內都具備實質獲利支撐，加上台股要上萬8，也絕對少不了它們的助攻。

所以用保守的角度，如果這檔ETF今年走平，那就是一檔殖利率近7%的高息商品；如果續漲，配息就持續向上反映。

如果往下跌10%，殖利率過8%機率不小；

往下跌20%，甚至有機會看到9%；

聰明的你，現在應該會拿起計算機，興奮地算著如果往下跌30%、跌40%.....

我會建議你不要算了，真的發生你會先哭出來！

◎本文內容已獲 股添樂 股市新觀點 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

0056元大高股息 ETF 季配息 殖利率 成分股 AI

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