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00725B配息0.67近期配最高的投等債！ 他：00881及00770年化8％以上

聯合新聞網／ 知美Jimmy
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

2024年市場迎來第一天，各大ETF（0050、0056、00929等），紛紛公布最新配息金額。

知美和大家分享過的，00725B國泰投資級公司債，配息金額謎底揭曉，每單位配發0.67元，年化配息率7.06%，破自身紀錄同時，也是近期配最高的投等債。

國泰投信另外兩檔ETF，公告配息金額，配息率最高甚至來到10％！

00881國泰5G+

台灣目前規模最大的科技ETF，這次配息金額0.75元創新高，年化配息率高達8.2%。

00770國泰北美科技

更是配出年化配息率10%驚人數字，收益分配方式為年配息，這次單次配息金額高達4元！同樣也破了自身配息紀錄。

00770國泰北美科技，大部分觀眾朋友初次聽到可能比較陌生，知美稍微做了一點功課，00770成分股涵蓋美國科技巨頭，包含NVIDIA、AMD、Microsoft、Apple、Meta、ALPHABET...等。去年由科技股領軍美股上漲同時，2023年度報酬率超過6成，不僅配息香連報酬率都很香！

◎本文內容已獲 知美Jimmy 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00881國泰台灣5G+ 00770國泰北美科技 00725B國泰投資級公司債 ETF

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