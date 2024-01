經濟軟著陸的可能性增加…降息決策存在不確定性！ 她：市值型ETF能逢低加碼

上班前碎碎念系列

美國公佈12月幾項重要的經濟指標,包含ISM製造業指數顯示止跌回升,且美國職位空缺數降低,表示勞動力市場的供需正在趨於平衡。(當勞動力市場供大於求時,企業會提高工資和福利來吸引人才,從而導致通貨膨脹。而當勞動力市場供需趨於平衡時,企業就不需要再提高工資和福利,從而有助於抑制通貨膨脹。)

因此,美國職位空缺數降低,表示經濟軟著陸的可能性增加。

具體來說,美國勞工部在2023年11月的數據顯示,美國職位空缺數為879萬,這一數字是自2021年4月以來的最低水準。職位空缺數降低的原因包括:

1.COVID-19的影響逐漸消退,勞動力參與率上升。 2.Fed升息,導致工資增長放緩。 3.供應鏈瓶頸有所緩解,企業需求有所下降。

這些因素都表明,美國經濟正在從疫情中復甦,勞動力市場正在逐漸回歸正常。這為Fed朝經濟軟著陸的可能性提升。(補充:軟著陸是指經濟在抑制通貨膨脹的同時,避免經濟衰退。這是一種較為理想的經濟狀況。如果Fed能夠成功實現軟著陸,將有利於美國經濟的長期發展。)

而根據CNBC報導美國聯準會12月的會議記錄再次強調,Fed官員在去年12月的會議上認為2024年可能降息,但具體時間「高度不確定」。會議記錄顯示,官員們注意到通脹取得「明顯進展」,個人消費支出六個月數據甚至低於2%目標。不過,官員們對經濟前景看法並不一致,對降息時間點也沒有形成共識。部分官員認為,在今年上半年的時候降息是合適的,而另一些官員則認為需要更謹慎,等待更多通膨數據出爐後再做決定。

降息預期:美聯儲官員傾向降息,但具體時間未定。 通膨緩解:通膨數據顯示好轉,為降息仍帶來可能性。 經濟前景:官員對經濟看法不一致,降息決策存在不確定性。

潛在影響

1.降息預期可能提振股市和債券市場。 2.降息決策將取決於經濟數據和通膨走勢。

綜合以上,FOMC會議記錄釋放的消息,多數解讀認為「利率將維持高檔一段時間」,淡化先前有些人過於樂觀的預期。美股則受到此訊息影響收黑,美債殖利率曲線也趨於平緩。至於美元部分,由於市場調整先前過於樂觀的降息預期,美元走強反彈。

美股聞訊收黑,而美債市場女子認為今天台灣交易仍會相對活絡,喜歡配息或想要逢低加碼市值型的投資人可以多留意。

