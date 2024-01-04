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經濟軟著陸的可能性增加…降息決策存在不確定性！ 她：市值型ETF能逢低加碼

聯合新聞網／ 碎念女子
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片

上班前碎碎念系列

美國公佈12月幾項重要的經濟指標，包含ISM製造業指數顯示止跌回升，且美國職位空缺數降低，表示勞動力市場的供需正在趨於平衡。（當勞動力市場供大於求時，企業會提高工資和福利來吸引人才，從而導致通貨膨脹。而當勞動力市場供需趨於平衡時，企業就不需要再提高工資和福利，從而有助於抑制通貨膨脹。）

因此，美國職位空缺數降低，表示經濟軟著陸的可能性增加。

具體來說，美國勞工部在2023年11月的數據顯示，美國職位空缺數為879萬，這一數字是自2021年4月以來的最低水準。職位空缺數降低的原因包括：

1.COVID-19的影響逐漸消退，勞動力參與率上升。

2.Fed升息，導致工資增長放緩。

3.供應鏈瓶頸有所緩解，企業需求有所下降。

這些因素都表明，美國經濟正在從疫情中復甦，勞動力市場正在逐漸回歸正常。這為Fed朝經濟軟著陸的可能性提升。（補充：軟著陸是指經濟在抑制通貨膨脹的同時，避免經濟衰退。這是一種較為理想的經濟狀況。如果Fed能夠成功實現軟著陸，將有利於美國經濟的長期發展。）

而根據CNBC報導美國聯準會12月的會議記錄再次強調，Fed官員在去年12月的會議上認為2024年可能降息，但具體時間「高度不確定」。會議記錄顯示，官員們注意到通脹取得「明顯進展」，個人消費支出六個月數據甚至低於2%目標。不過，官員們對經濟前景看法並不一致，對降息時間點也沒有形成共識。部分官員認為，在今年上半年的時候降息是合適的，而另一些官員則認為需要更謹慎，等待更多通膨數據出爐後再做決定。

降息預期：美聯儲官員傾向降息，但具體時間未定。

通膨緩解：通膨數據顯示好轉，為降息仍帶來可能性。

經濟前景：官員對經濟看法不一致，降息決策存在不確定性。

潛在影響

1.降息預期可能提振股市和債券市場。

2.降息決策將取決於經濟數據和通膨走勢。

綜合以上，FOMC會議記錄釋放的消息，多數解讀認為「利率將維持高檔一段時間」，淡化先前有些人過於樂觀的預期。美股則受到此訊息影響收黑，美債殖利率曲線也趨於平緩。至於美元部分，由於市場調整先前過於樂觀的降息預期，美元走強反彈。

美股聞訊收黑，而美債市場女子認為今天台灣交易仍會相對活絡，喜歡配息或想要逢低加碼市值型的投資人可以多留意。

參考資料：Fed officials in December saw rate cuts likely, but path highly uncertain, minutes show

◎本文內容已獲 碎念女子萬萬歲 Murmur Girl 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

聯準會 疫情 通膨 降息 市值型

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