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00919、00878、00929…封關三大高股息ETF！ 今年有望持續多頭的「4個契機」

聯合新聞網／ 股股知識庫
台股。聯合報系資料照
台股。聯合報系資料照

2023年終於封關，回顧12月大盤大漲2.85%，台股ETF人氣同步火熱，根據12月台股ETF以增加規模金額來看，前三名依序為：

00919 增加394.55億

00878 增加134.7億

00929 增107.83億

顯示出高股息ETF仍是投資人的最愛，值得一提的是，00919再次奪下台股ETF規模增加之王，12月規模來到966.6億，有望在2024年挑戰第五檔千億台股ETF。

群益台灣精選高息(00919)，主要投資於台灣股票市場，每年 12 月會透過前三季 EPS 成長率來預估股利率並選股，若企業獲利成長創新高，有利於未來股利發放與股價表現，這樣才能提供穩定的現金流，觀察00919在2023年的表現，年殖利率竟然高達8.24%，是前五名入選的高股息ETF中，殖利率最高且每次都填息的常勝軍。

00919 將修正風險納入評估

2023年底，國內高息 ETF 約在11 月到 12 月份間進行成分股調整，其中 00919 的成分股調整也落在 12 月，並採用「完全複製法的指數化策略」來追蹤「臺灣精選高息指數」，同時依照「預估股利率」大小排序，選取前 30 檔為成分股，藉由觀察前三季 EPS 成長率，汰弱換強，藉此提高勝率。如今00919如期在12月依照目前公布的前三季EPS成長條件篩選換股完成。

比較特別的是，00919過去有近8成都布局在電子類股，但這次調整後，電子比例明顯的下降，傳產也從集中於航運分散到鋼鐵、電機、化工、生活百貨等等不同類別，再加上2檔金控股，整體來在面對2024年的新春行情，00919布局產業更多元，更有利於風險分散。

00919 新納入成分股：

東元、台肥、長榮鋼、兆豐金、中信金、神基、中美晶、寶雅共八檔

00919 刪除成分股：

佳世達、廣達、陽明、萬海、大聯大、天鈺、南電、鈺齊-KY共八檔。

總經數據一好一壞

2024年剛開始，雖然市場很樂觀的預期今年聯準會會降息超過5碼，但根據利率點陣圖，FED 預期 2024 年最可能降息 3 碼，而且現階段仍然維持限制性政策基調，伴隨勞動市場降溫， 經濟動能趨緩，且在歐、美央行縮表計畫持續進行下，流動性轉差將壓抑全球股市表現，下圖為全球三大央行的貨幣供給表。

不過，好消息是隨著通膨明顯降溫，貨幣政策放鬆的預期進一步升高， 加上產業庫存調整結束，美國企業獲利 YOY 預估將呈現逐季回升態勢。大部分內資法人因此預期 2024 年美國市場將有機會先蹲後跳，如下圖之預估。

2024台股ETF多頭行情新契機

ETF是一項優秀的金融工具，為多數投資者帶來方便，無需費心研究個別股票，只需理解產業長期趨勢即可進行放心的投資。透過分批進入市場和平均成本的策略，能夠長期投資而不受市場波動困擾。隨著更多資金大規模進入ETF，台股的大型權值股股價勢必受到推升，因ETF通常將相當比例的資金投入大型股，為台股注入資金，這對台灣產業的長期競爭力將是一個有效的良方。

截至2023年，台灣加權指數在亞洲表現相當優秀，主要得益於其高科技權重以及與美國科技股強勁的相關性，尤其是在2023年第二季度和第四季度中期，盡管外資資金流入有限，但在內資撐盤的情況下，加權指數在2023年全年表現仍然優於MSCI新興市場指數，如今步伐邁向2024，投資人或許可以期待2024年台股能走向更高的位階。

1.盈利預期改善，2024年預期獲得雙位數增長

2.雖然˙評價偏高，但股息率有望提供支持

3.預期外資將持續流入台灣，同時內資也將持續撐盤

4.2024年1月總統大選結束後，不確定性將會消失

無獨有偶，根據美系法人提出的報告指出，其認為台股有機會在2024年年底邁向18500點，同樣的新光投信投資長吳文同也指出，2024年全球各式各樣AI新科技將不斷冒出頭，使消費終端應用百花齊放，燃起2024年台股ETF多頭行情新契機，將有助推高加權股價指數在2024年挑戰新高。

美股 股息成長連續「10-25年」

說到股息，台企業追求「股息成長」觀念的公司其實不多，但在美國這其實是相當普片的觀念，許多大公司股息都是連年成長，投資人若不只想投資台股且追求股息成長率，那以下這些公司都可以密切注意！

雪佛龍（CVX）

是世界最大的跨國能源公司之一，在全球超過 180 個國家有業務，業務範圍包含石油及天然氣工業等方面

股息連續成長超過 25 年。

3M公司（MMM）

起源於美國的跨國綜合製造公司，生產超過 55,000 種產品。

股息成長已超過 60 年。

好事多（COST）

知名跨國連鎖商場品牌，提供眾多商品與優惠，商場遍佈全球，提供新鮮、健康的食材和菜肴，包括食譜配送服務。

股息連續成長18年。

耐吉（NKE）

美國著名跨國體育用品製造商和零售商，提供廣泛的運動鞋、運動服裝和運動設備。

股息連續成長超過19年。

微軟（MSFT）

全球領先的科技公司之一，總部位於美國，提供廣泛的軟體、雲端服務和硬體產品。

股息連續成長超過20年。

原文出處：股股知識庫

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