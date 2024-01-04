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ETF紅包來了！股民嗨爆「不填息都賺」 網見1現象憂有鬼

聯合新聞網／ 綜合報導
近年來ETF相當熱門。示意圖，圖片來源／Ingimage。
近年來ETF相當熱門。示意圖，圖片來源／Ingimage。

ETF 2024年首波除息列車開跑，2日有55檔ETF公布配息金額，預料將有330萬投資人領到今年第一筆ETF息收紅包。PTT網友討論，ETF正夯，甚至成為股市顯學，2023年增加規模近七成，年配息率最高近9%，有人嗨喊「去年買的放到今年都漲多少了，不填息都賺好嗎？」但也有人擔心「新聞一直炒感覺有鬼」。

共55檔ETF公布配息金額，其中元大台灣50（0050）公布配息金額為3元（半年配），元大高股息配息0.66元（季配）、復華台灣科技優息配息0.13元（月配），這55檔ETF預計將自1月16日起至22日陸續除息，集中在17日最多，股息將於2月5日起陸續到帳。

一名網友在PTT發文表示，近年ETF熱門，成為股市顯學，2023年台股ETF基金增加規模近七成，整體規模衝上近1.4兆元，創下歷史新高，去年台股ETF基金受益人數增加191.44萬人，其中17檔高息型就增加176.61萬人，總受益人數突破607萬人，且年配息率最高近9%。

其他人則留言「新聞一直炒感覺有鬼」、「以後etf沒錢發，就知道很慘」、「去年買的放到今年都漲多少了，不填息都賺好嗎」、「可以用穩定配息來Cover手機費、串流平台月費」、「買ETF沒錢發會睡公園對不對」、「還好我今年漲30%時已將4年股利都領完」、「高股息漲：殖利率那麼低，高股息跌：左手換右手」。

還有人留言「自己的錢算啥紅包」、「剛才又買1張0056」、「今天跌0.4，等於配息1元。快買快買」、「月月配，領爽爽」、「今年剛好教訓一下以為一定可以填的那批傻子」、「今天準備股東拿一份，股價扣兩份」、「好舒服，反正秒填息」、「etf慢慢存就對了」、「前年除息後抄23.24塊的0056，我超猛」。

ETF 高股息 台股 PTT

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