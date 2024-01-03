0056年化配息率高達7.1％非常優秀！ 專家提醒：山頂價格慎入避免「這樣買進」

0056配 0.66元（2024年Q1)

這次是0056在2024年第一次配息，特別具有參考價值。

之前小車曾提過，元大的ETF年配轉季配習慣先將當年配息配完，新的一年季配息再重新分配金額。元大高股息（0056）是在2023年第三季才開始轉成季配，也就是說第三、四季須配完全年股利。後來果不其然2023年Q3配1元、Q4配1.2元，全年合計2.2元，符合預期。

至於2024年開始的季配息，才會真正貼近0056應有的季配息水準，以全年約2元的股利來估算，每季配0.5元便已達標。沒想到2024年Q1竟配了0.66元，高於投資人預期。

倘若每季配息平均分配的情況下，概估全年可得0.66*4=2.64元，以2日收盤價37.17來看，年化配息率約7.1%，非常優秀。

不過買進除了看年化配息率外，也要留意價格，目前37.17元在山頂，高點慎入，若要買最好採每月定期定額，避免大筆資金套在峰頂，容易賺了股息賠了價差。

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