「債券ETF」00725B平均殖利率竟達6％多！ 專家：歷史數據顯示持有兩年報酬能有20％

經歷2022~2023年美國的升息循環，2024年即將開啟降息循環，債券ETF投資人也將迎來春天。我幫媽媽投資的100 張國泰投資級公司債（00725B），1/2已經公告本次配息了，開出每單位配息0.67元的漂亮數字，將在1/17除息，不僅打破00725B自己的配息紀錄，更創下市場上近兩年來投等債ETF最高配息金額，00725B季配息率為0.67/37.95=1.76%，換算年化配息率高達7.06%，可以說是目前「投資等級債的配息王」。債券ETF竟然配出和高股息ETF媲美的配息率，這個年前紅包真的是讓投資人驚喜又開心！

了配息率高人一等之外，之前也和大家分享過，在BBB級投等債中，00725B的績效報酬也是同類型債券ETF裡首屈一指的，當然也比另一檔知名的00720B（元大投資級公司債）還要略勝一籌，沒看過這篇的可以去複習一下。

統計最近3個月，00725B指數平均殖利率有6.38%，最高殖利率更曾超過7%，都勝過全球公司債或是美國公債的殖利率，對於想要領高息的投資人來說，00725B會是較佳的選擇，而且債券ETF一般都有額度限制，想要領年前大紅包的投資人，動作可能要快了。00725B昨日(1/2)股價有向下回落一點，但是殖利率還是在10年來的相對高點，從價格的角度來看，投資價值又再提高了一點！

如果看好明年美國開始降息，現在是提前布局的時間點。要知道，股價往往會提前反映未來的趨勢，如果要等到明年美國開始降息再來進場，可能會晚人一步喔。還不如提早佈局，趁著現在殖利率在高點、又即將要除息，更可靠著股利來持續降低成本，將來降息時就會有更多的資本利得空間。

最近10年期公債殖利率一直下滑，可以看出市場已經提前反映明年的降息行情，債券價差空間浮現。統計最近3次聯準會降息循環，如果在降息前3個月提早進場布局BBB級投等債，持有2年的平均報酬率可達20%！

根據FedWatch數據，市場普遍預期最快於2024年3月就會降息，提早進場有利於鎖住獲利空間，現在1月進場布局00725B，不僅可以穩穩地領息，將來還有機會「賺價差」。

債券的價格走勢是跟利率成反比的，降息時債券殖利率會跟著下滑，也就是債券價格會上漲。下表統計2023年以來「10年期公債殖利率」下滑的區間，可以看出當降息啟動，帶動公債殖利率往下探時，00725B股價向上反彈幅度應該會不錯！

一、3/2~4/6期間：10年期公債殖利率從4.06%降到3.3%；00725B上漲了6.25%。

二、10/19~12/19期間：10年期公債殖利率從4.99%降到3.92%；這段期間00725B更是漲了14.04%。

00725B這次除息的時間是在1/17，投資人如果想要參與領息的話，最晚要在1/16買進或持有。而且00725B有收益平準金機制，不用擔心因為投資人蜂擁買進而稀釋股利。除息是降低成本的好方法，當我媽媽領到配息後，我也會請她再投入買進00725B，增加手中持有的張數，等到降息循環開始後，更多的張數就能賺到更多的價差。

◎本文內容已獲 不敗教主-陳重銘 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。