00929、0056、00858…多檔ETF公布預計配息數字！ 她：年化配息率都在7％以上

上班前碎碎念系列

先回到美股收盤，科技股下挫下，那斯達克指數下跌超過1%，盤中一度至2%。反觀道瓊則在盤中翻漲，並反彈至歷史新高。在美上市的中概股則全面走跌。

短天期及十年期美債殖利率則都收漲，十年期美債殖利率上漲7.7bps至3.937%；美元隨美債殖利率走升，美元指數也創下近10個月以來最大漲幅。本週投資人將迎來美國非農就業指數、FOMC今晚(3)公布12月會議紀錄，都將是影響本週全球金融市場行情的重要指標。

台灣市場，昨天傍晚多數投信業者都公佈了ETF一月份「第一階段」的配息公告。先簡單說明一下，台灣ETF配息公告會分成二個階段，第一階段是「預估值」、第二階段才是「正式配息金額（並且會同時公告配息組成）」。

從台股原型ETF說起，昨天包含老字號的元大0050、0056，以及近來衝高配息率搶市的群益00927、復華00929、中信00928，都在年化配息率7％以上外，有幾個比較誇張的是00858永豐美國500大、00770國泰北美科技都宣布配息超過10％。

這邊女子客觀的提醒幾點：

1.美國股票基本上配息都不會配很多，因為美國企業傾向將獲利放在技術研發上，產品賣得好股價上漲，投資人賺的主要是價差。以知名的蘋果公司（AAPL）為例，最近配息也不過0.48%。那麼前面提到的幾檔美國ETF為什麼可以配息配這得高？主要是因為知道「台灣投資人喜歡配息」所以「硬是用資本利得（價差）」配息，但如此一來就減少了投資的複利效果。 2.台股ETF產品，不分股票或債券，近來都有「拉高配息率」的趨勢，但正如前面所說的，大家要留意「配息組成」（第二階段才會公告），「高股息」主要應該以股息為主；「債券」主要以「債券利息」配息為主，如果有過高的資本利得跟收益平準金佔比，那都不是好現象，大多是業者為了要「吸金」所以刻意拉高配息。

不要一窩蜂搶入，留意折溢價風險

女子自己認為「投資台灣股市的ETF」折溢價0.5%都是我會接受的合理範圍；海外的（包含投資國外股票或債券）最高折溢價到1%就先不要碰了。

而昨天美國債券收益率上漲，今天理論上反映在台股，美債價格會下跌，雖然先前市場過度樂觀可能有超漲疑慮，不過如果回跌倒是一個可以考慮的機會。

債券ETF一樣，除了折溢價之外，投信公司的配息政策仍然有可能為了拉高配息搶市，所以配出不合理的金額，對女子來說，現在買債券是「長抱」、「等未來降息賺價差」，「領息」是加分項，但是不宜過多，如果現在超配沒有跟著追蹤的指數利率，未來降息可能賺到的價差也可能不如預期。

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